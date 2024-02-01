天冷喝錯湯 害她多囊性卵巢病情加重又變胖

婦產科郭安妮醫師。(取材自健康醫療網) 健康醫療網

婦產科郭安妮醫師日前在節目中深入探討女性健康議題，分享了一位年僅26歲的患者莉莉（化名）的故事。莉莉主訴月經長期不規則，臉部容易冒油、長痘痘，還長出了小鬍鬚，而且體重也有些肥胖，她開始懷疑自己是否患病。經過抽血檢查後，發現她的雄性荷爾蒙水平異常升高，並進一步的超音波檢查確診罹患了「多囊性卵巢」。經過醫師專業治療和患者積極控制體重的雙重努力，讓她的病情有所改善。

然而，半年後的回診追蹤中，郭安妮發現莉莉的體重不僅沒有下降，反而增加，這也讓莉莉感到相當沮喪。莉莉困惑地表示：「我已經改變了三餐，除了喝湯外，進食量也大幅減少，為什麼我還是瘦不下來呢？」。經進一步了解後，醫師發現，莉莉偏好高熱量的玉米濃湯或酸辣湯，這正是她無法瘦身的主要原因。最終，經過飲食調整和藥物治療，莉莉的月經已恢復正常規律，也成功減重 ，甚至皮膚狀況也有了明顯改善。

小心湯品高熱量陷阱 BMI易影響荷爾蒙

郭安妮特別提醒，濃湯或羹湯通常都是高熱量的食物，雖然它們富含蔬菜，但澱粉含量也較高，因此不適合用來減重。在飲食時，應盡量選擇低熱量但高營養價值的食物，這有助於更好地控制體重。

另外，多囊性卵巢是女性生殖系統中常見的問題之一，其主要症狀包括月經不規則、臉部長痘痘以及體重增加等。此外，BMI（身體質量指數）和體脂肪的過高或過低也會影響女性的荷爾蒙水平。

輕忽多囊性卵巢 當心不孕及子宮病變

郭安妮進一步補充，多囊性卵巢可能與基因有關，而且容易復發。即使透過腹腔鏡手術清除了卵巢內的異常濾泡，也不能保證永久解決問題。因此，對於多囊性卵巢患者來說，除了專業醫師的治療外，平時的營養素攝取和調整生活習慣也同樣重要。如果長期忽略不理會，除了可能導致不孕外，還會增加罹患子宮內膜癌或子宮病變的風險。此外，一些臨床研究還發現，多囊性卵巢患者也容易伴隨高血壓 、高血脂和高血糖等三高 健康問題。

生理期補給攻略 經前症候群掰掰

最後，郭安妮提醒女性在生理期間應該加強補充必要的營養素，以平衡荷爾蒙，及減少經前症候群症狀，同時也有助於減重。建議應多攝取富含鐵質的食物，如牛肉和海藻，以及含有葉酸的食物，如鮭魚和黃豆，以及富含維生素B12的食物，如雞蛋和酵母。最後，她呼籲女性朋友應提高自己的身體健康意識，身體若有異常應盡快到婦產科門診檢查，有助於預防並早期發現潛在的婦科問題，以避免不必要的困擾。

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資料來源：健康醫療網

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