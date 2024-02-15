男童高燒腳底出疹 竟腸病毒上身

類流感疫情 嚴重，一名10歲男童高燒102.7℉(39.3℃)，因同學好幾人都得流感，這名男童也被安排克流感治療，但後續腳底出現紅疹、喉嚨疼痛難耐再就醫，才發現是腸病毒作怪。

台灣書田診所小兒科主任醫師蘇軏指出，腸病毒主要經由呼吸道、腸胃道傳染，常造成症狀包括疱疹性咽峽炎、手足口病，前者特徵是突然發高燒、咽峽處出現水泡或潰瘍，小朋友通常因此食慾很差。後者則是會發燒、口腔出現潰瘍，身體則有紅疹或水泡，且好發於手掌、腳掌等部位。

蘇軏表示，臨床上有時會遇到腸病毒卻被當成流感的案例，像他診治過一名10歲男童，因發燒到102.7℉，且同學好幾人都是流感確診，有些醫師會因此評估為流感高風險，安排克流感治療。後續因男童腳底出現紅疹，加上喉嚨疼痛難耐前來就診，經理學檢查發現軟顎及懸壅垂出現潰瘍，腳底有許多細小的紅疹，診斷為腸病毒「手足口病」。

腸病毒併發症令家長聞之色變，5歲以下的幼兒是腸病毒重症的高危險族群。蘇軏提醒，疹子的型態、大小範圍等不一定代表疾病嚴重度，反而要注意重症前兆，包括嗜睡、持續嘔吐、肌躍型抽搐、心搏過速等，應儘速就醫。

目前在治療腸病毒方面沒有特效藥，主要依症狀治療並留意重症前兆。蘇軏說，預防部分，由於腸病毒傳染力很強且無法被酒精殺死，戴口罩 、勤洗手，以及使用漂白水清消環境，養成良好的衛生習慣。