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頭痛快炸了 黴菌性鼻竇炎釀禍 差點直侵腦骨

NOW健康 陳曉彤／宜蘭報導
（圖／NOW健康）
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82歲吳姓婦人日前突感頭痛欲裂，痛感從眼窩一路直達腦部深處，甚至疼到無法站穩，起初以為是腦部及神經問題，未料急診抽血檢查發現白血球偏高，緊急住進加護病房照護，但考量高齡因素，醫院遲遲無法替婦人動手術，家屬才決定轉送至羅東博愛醫院求診。羅東博愛醫院耳鼻喉科醫師張家豪透過內視鏡檢查與電腦斷層，揪出頭痛原因與鼻竇炎有關，並以3D立體鼻竇導航手術系統輔助開刀，成功清除病灶，緩解婦人頭痛症狀。

黴菌感染擴及蝶竇 鼻竇炎引發劇烈頭痛

張家豪表示鼻竇炎一般常見症狀為鼻塞、膿鼻涕、喉嚨有痰、喉嚨有異物感，但吳婦的鼻竇炎是黴菌造成的「急性侵襲性黴菌性鼻竇炎」，常發生在免疫不全的患者，例如糖尿病、血癌等等族群。至於鼻竇炎為何引發頭痛欲裂症狀？主要在於吳婦的感染部位一路從鼻腔延伸至最後方的鼻竇「蝶竇」，下一步就是腦部骨頭，正是造成頭痛的元兇。

針對治療狀況，張家豪當日緊急為吳婦開刀處置，以3D電磁立體定位導航系統輔助，將鼻腔內感染發炎組織清除，暢通鼻竇開口，待黴菌吸除清理後，置放敷料等傷口癒合。吳婦在術後疼痛症狀消失，如同清除腦內的未爆彈一般。

82歲奶奶罹「急性侵襲性黴菌性鼻竇炎」，導致頭痛難耐送急診，手術清除病灶，成功緩...
82歲奶奶罹「急性侵襲性黴菌性鼻竇炎」，導致頭痛難耐送急診，手術清除病灶，成功緩解頭痛症狀。（圖／羅東博愛醫院提供）

3D導航系統輔助鼻竇手術 清除病灶快狠準

鼻腔內部構造複雜，過去依靠內視鏡手術，僅有2D平面影像，較無法精準切除鼻腔內病灶，且鼻竇位於顱底下方，因需要在靠近腦部與眼部等等危險區域動刀，治療多半較為保守，若病灶未徹底清除，疾病便可能復發。

張家豪說明，如今透過3D導航系統輔助，藉由磁發射器在鼻腔中建立磁場，器械上附有線圈，能在磁場中精確定位，鼻腔構造便能以3D立體方式呈現在螢幕上，醫師的手術刀所在位置、各個鼻腔構造、病灶位置都一目了然，去除病灶快狠準，大大提升手術精準度。

張家豪提醒民眾，若是出現鼻塞、流鼻涕合併嗅覺喪失、頭痛或眼部症狀，且久久未癒者千萬別輕忽，須留意是否為黴菌性鼻竇炎，嚴重恐有致命風險。民眾如在一般診所治療超過4周仍未痊癒，建議改至大醫院做詳細檢查，以避免病情惡化。

# 首圖來源／Freepik

NOW健康

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