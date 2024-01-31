屁股長痘痘疼痛流膿？可能是「這病」非青春痘不易診斷

（圖／健康醫療網）

近日，南韓 FTISLAND樂團主唱李洪基表示自己臀部經常感到疼痛，一度以為是「痔瘡」，但其實是罹患「化膿性汗腺炎」，從國中就受病灶所苦長達18年，動過8次手術，臀部病灶疼痛、潰爛、流膿，需隨身攜帶10件內褲。許多化膿性汗腺炎患者也和李洪基一樣，需經過很長的時間才能確定診斷、治療。

在這過程中反覆疼痛、流膿、異味等都深深影響患者的健康、生活。台灣皮膚科醫學會理事廖怡華表示，化膿性汗腺炎患者平均需延遲7.2年才能確定診斷，甚至有患者延遲診斷20年，因此台灣皮膚科醫學會領先亞洲發表《化膿性汗腺炎臨床診療共識建議》，希望幫助患者早期診斷、治療。

什麼是化膿性汗腺炎？

化膿性汗腺炎和青春痘並不同。台大醫院皮膚部主任蔡呈芳表示，化膿性汗腺炎並非感染，而是一種自體發炎疾病，「疼痛結節」是它最大的特徵，而且通常會三兩成群、反覆發作、擠壓會有膿滲出、易有瘻管，它生長的部位常在頂漿腺分布處，像是腋下、會陰部、臀部等都是其好發部位。

（圖／健康醫療網）

而且化膿性汗腺炎發病年齡通常是15－24歲的年輕人，蔡呈芳主任提到，如果半年內在皮膚皺摺處或乳房間、乳下部位、腹股溝、頭皮、腋下、臀部、肛門周圍及生殖會陰部等特定部位有2次以上反覆發作的「疼痛結節」，就可被診斷為化膿性汗腺炎。

化膿性汗腺炎雖然不會傳染，但長期反覆發作，造成的疼痛、流膿、發炎、異味等問題卻會影響身心健康、社交生活，而且可能還會增加心血管疾病 、精神疾病、新陳代謝疾病等共病風險，蔡呈芳主任指出，化膿性汗腺炎甚至還有可能會惡化成鱗狀細胞癌。

醫學會提供4治療照護建議

不過，化膿性汗腺炎的症狀和青春痘、表皮囊腫發炎、一般毛囊炎、疔瘡等相似，而且疾病相對罕見，對疾病不夠認識、不易確診等都是化膿性汗腺炎治療的困境。

廖怡華理事提到，化膿性汗腺炎的發生率為千分之二，疾病罕見再加上發病部位在會陰部、臀部等，可能會跑到大腸直腸科、婦產科等被誤以為是其他疾病，或是患者可能會不好意思求醫，而難以獲得正確診斷、治療。

因此，台灣皮膚科醫學會發表《化膿性汗腺炎臨床診療共識建議》，希望能幫助民眾、醫護人員瞭解疾病，以利及早正確診療與照護。廖怡華理事表示，這個診療共識建議與其他建議有2點不同：

同時評估手術、藥物治療 建議用藥的階段性策略：當患者使用全身系統性抗生素等治療，12週後若未達預期改善效果就應考慮使用生物製劑。

而《化膿性汗腺炎臨床診療共識建議》也提供了4大治療、照護建議：

一般照護：篩檢共病症，並視需要轉介其他專科 建議戒菸、體重管理、飲食習慣調整 傷口照護與疼痛管理 局部治療：抗生素藥膏 抗菌洗劑

全身性治療：

第一步：使用抗生素，並考慮是否要搭配其他全身性治療（如：A酸、荷爾蒙治療、其他免疫抑制或免疫調節劑）

第二步：若使用抗生素、全身性治療12週後治療反應不佳，考慮使用生物製劑

第三步：若生物製劑效果不佳，則可考慮使用其他生物製劑或小分子抑制劑

外科治療：

急性發作緩解：透過切開及引流、病灶內注射皮質類固醇等，消炎、減壓、緩解疼痛

手術：除頂術、病灶切除手術、全面性切除手術

光電雷射治療：CO2雷射治療、除毛治療

同時，專家們也呼籲，民眾若在腋下、胯下或臀部等皮膚特定部位，出現數個反覆化膿、豆狀大小的紅色結節或合併痛癢感的痘痘，都要小心可能是化膿性汗腺炎的早期徵兆，應盡快至皮膚科檢查，並於確診後及早正確治療，以控制發炎，避免疾病惡化。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60746