乾燥性皮膚炎2族群特別多 先補水再保濕改善

皮膚科醫師指出，乾燥性皮膚炎病人主要為年長者和異位性皮膚炎患者；示意圖。（記者賴昀岫／攝影）

天氣乾冷，「乾燥性皮膚炎」病人大增，皮膚科醫師指出，主要為年長者和異位性皮膚炎患者，部分患者的病灶會出現在小腿前端，輕度會出現皮屑，嚴重者則會出現皮膚癢甚至乾裂的情形，建議可以在初期先塗抹乳液，未改善則要就醫。

塗抹橄欖油 醫師說不宜

冬天天氣冷，不少人會出現皮膚乾燥的情形，有些民眾會塗抹橄欖油保濕，台灣林口長庚醫院副教授級主治醫師黃毓惠說，食用油畢竟是油，屬於食品而非保養品，直接使用可能讓皮膚變得比較悶，嚴重甚至會冒出痘痘，不鼓勵使用塗抹非化妝品成分的產品。

黃毓惠表示，乾燥性皮膚炎部分患者的病灶發生在小腿前端，症狀輕度者，會開始出現皮屑，重度則會出現皮膚癢、皮膚裂等情形，病人如果持續搔抓，就會出現乾燥型濕疹，有些患者的傷口則會看起來像發炎。

均勻擦乳液 次數重於量

如果只是皮屑可以先擦保濕乳液，已經變成皮膚病當然就要就醫，黃毓惠說，門診患者以年長者和異位性皮膚炎患者為主，前者因為皮膚油脂分泌少，比較容易發作，大多為50歲以上族群，男女比例相近；後者則是因為本身的異位性皮膚炎體質，乾燥的皮膚在這樣的天氣，需要更多乳液。

黃毓惠指出，擦乳液要看個人皮膚乾燥狀況，要讓乳液均勻分布，且次數重於量，覺得乾燥就可以擦。

要含玻尿酸 其實是迷思

在乳液的選擇上，部分民眾認為，要選擇單純清爽玻尿酸，但這其實是一大迷思，因為沒有吸水或保水功能，但不只是吸水，還是要能夠保濕，例如荷荷芭油、凡士林等都是可以考慮的選擇，把水鎖在皮膚裡，才能真正達到保濕效果。

除了擦乳液，也可以多補充水分，皮膚科醫師陳映瑜表示，可透過「多層次補水」的保養方式，第一步要確保攝取足夠的水分，因為每人每日平均水分建議攝取量，隨體重與活動量而不同。第二步可於每日盥洗後擦上薄薄一層保濕產品，成分應以單純為佳，避免不必要的肌膚刺激。