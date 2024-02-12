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男性陰莖勃起僅8公分好焦慮? 泌尿醫師：並無異常

鄒尚謙
醫師表示，陰莖勃起小於七公分，才屬於異常範圍；示意圖。(本報資料照片)
醫師表示，陰莖勃起小於七公分，才屬於異常範圍；示意圖。(本報資料照片)

台灣一名男網紅日前被網友在臉書上公開爆料，有女友還到處約砲，更大爆「不到8公分的直徑2.5公分懶覺（陰莖），他媽的到底是在自戀什麼」。貼文底下，引起許多網友討論「陰莖長度」。醫師表示，以台灣男性為例，男性陰莖勃起後低於七公分比較需要注意，若為勃起後長度「不到八公分」，只能說是「偏短」，並無異常。

台灣開業泌尿科診所醫師莊豐賓表示，以台灣男性為例，勃起長度平均13.5公分、寬度4公分，通常未勃起小於四公分、勃起小於七公分，才屬於異常範圍。得檢查是否有先天性問題，或是成長時暴露過量環境荷爾蒙，例如塑化劑等等，導致陰莖生長過短。

「勃起有大於七公分就不用太焦慮。」莊豐賓說，臨床上很多男性主訴「陰莖太小」，但其實五成都是正常的，可能A片看太多，以為要多大才是正常的。但其實男性11至15公分都屬於正常值，勃起後八公分並未到病理上的異常，只能說是偏短。而女性陰道約十公分左右，其實也能完成正常整個性愛過程。

不過，若屬於陰莖長度異常，則不可輕忽。莊豐賓指出，若病患是因先天睪固酮不足或是基因導致的長度異常，可能連帶會影響精子健康程度。同時也因為男性荷爾蒙不足，導致貧血、心臟病、糖尿病、骨質疏鬆等風險增加，因此最好尋求專業醫師協助，進行詳細檢查。

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