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逾50歲男性5成攝護腺肥大 冬天更易出問題

黃羿馨
台灣新竹東元綜合醫院泌尿科主任黃賢祥說明，攝護腺像核桃大小長在膀胱下方，將膀胱與尿道連接之處包覆起來。(圖／台灣新竹東元醫院提供)
台灣新竹東元綜合醫院泌尿科主任黃賢祥說明，攝護腺像核桃大小長在膀胱下方，將膀胱與尿道連接之處包覆起來。(圖／台灣新竹東元醫院提供)

70多歲企業家全力打拚事業，近來發現下腹不舒服，且夜尿、頻尿，但卻又尿不出來，甚至惡化到無法解尿。經醫師診斷發現，該男因攝護腺肥大造成急性膀胱阻塞。醫師提醒，50歲以上男性有5成患有攝護腺肥大，加上冬天享用麻油雞、薑母鴨等含有酒精的鍋物，更容易誘發攝護腺發炎腫脹。

台灣新竹東元綜合醫院泌尿科主任黃賢祥說明，攝護腺像核桃大小長在膀胱下方，將膀胱與尿道連接之處包覆起來，主要工作是提供精子養分和液體。等到生殖的年紀過了，它會慢慢肥大增生直到頂住膀胱，導致排尿變得細小、頻尿。

黃賢祥指出，攝護腺肥大多數患者服藥能改善，但症狀會隨老化而越來越嚴重，傳統內視鏡手術從尿道內電燒切除，造成出血疼痛。新式「經尿道攝護腺鈥雷射剜除手術」從尿道口放入器械，利用鈥雷射把增生腺體從外皮層剝離，再將腺體推至膀胱內利用器械吸出來，保留攝護腺外表皮及尿道括約肌功能又能有效止血。術後疼痛小又安全、復發機率低，隔天就能移除尿管出院。

醫師提醒，冬天是攝護腺最常出問題的季節，譬如飲酒取暖、含有酒精的湯品、高蛋白質過度攝取，可能誘發攝護腺發炎腫脹，加上冬天容易感冒，藥物副作用會造成攝護腺的堵塞更嚴重，或是入冬貪戀暖暖的被窩，憋尿憋出問題。

黃賢祥表示，想預防攝護腺肥大，應少吃紅肉等高膽固醇食物，日常宜採清淡低脂且高纖飲食，避免攝取刺激性食物。同時也要維持適當運動，因久坐不動易造成攝護腺壓迫。每天保持適量運動，幫助全身代謝及肌肉收縮，促進血液循環。維持規律性生活，並定期回診追蹤，方能重「腺」健康人生。

醫師提醒，50歲以上男性有5成患有攝護腺肥大，加上冬天享用麻油雞、薑母鴨等含有酒...
醫師提醒，50歲以上男性有5成患有攝護腺肥大，加上冬天享用麻油雞、薑母鴨等含有酒精的鍋物，更容易誘發攝護腺發炎腫漲。(圖／台灣新竹東元醫院提供)

核桃

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