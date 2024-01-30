「神波刀」助原發性顫抖、巴金森病友 不再手抖

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對原發性顫抖症、巴金森氏症患者來說，顫抖可能是一件相當困擾的事，嚴重甚至連握筆寫字、自行喝水吃飯等都無法做到。67歲巴金森氏症病友馬女士更表示，自己因此害怕去人多的地方，怕尷尬、被人發現，手都會放口袋裡試圖隱藏。

而80歲病友劉先生也提到，手抖導致他無法吃飯、夾菜，自己覺得有點丟臉，因此都不敢出去吃飯。不過，兩人在台灣台北榮總透過「神波刀」治療後，顫抖的問題都大幅改善，在北榮記者會上更寫起書法 並分享自身的治療經驗。

聚焦超音波 巴金森、原發性顫抖有不同

什麼是「神波刀」？北榮神經外科醫師李政家表示，所謂的「神波刀」，將字拆解來看其實指的是神經分面的超音波刀，學術名稱叫作「聚焦超音波」，目前可以用於治療巴金森氏症、原發性顫抖的顫抖問題，今年台灣衛福部也核准北榮可以使用於癲癇治療。

北榮神經內科醫師蔣漢琳提到，巴金森氏症的症狀包含顫抖、僵硬、動作變慢等，其中顫抖的問題通常會出現在單側，但也有可能在後續變為雙側，主要會在靜止、休息時顫抖，不過有些巴金森氏症患者並不會出現顫抖症狀，因此在巴金森氏症患者的部分，聚焦超音波主要是用在以顫抖症為主的患者。

而原發性顫抖比巴金森氏症更常見，蔣漢琳醫師表示，它與遺傳有關，約有50%的原發性顫抖病人都是有家族遺傳病史的，而且它的顫抖是在做事、出力時會出現，因此影響會更大，許多患者因此無法自己吃飯、寫字，有些人若從事的是精細工作，不只生活會受到影響，也會影響生計。

不需開顱 花3小時手術立即有顯著效果

針對顫抖的治療，不論是原發性顫抖或巴金森氏症都會先採藥物治療，不過如果症狀無法控制，就須考慮進一步手術，但丘腦切開術（Thalamotomy）、裝置深部腦刺激器（DBS）等治療，雖然療效顯著，可是都要進行開顱手術，許多病友因此裹足不前。

不過，神波刀出現為患者帶來無創治療，李政家醫師表示，神波刀可以做到完全沒有傷痛，透過MRI核磁共振導航，準確定位，並導引能量至目標的神經核達到治療效果，約耗費3個小時的手術時間，患者的顫抖情形就可以立即有顯著改善，提供患者更多治療選擇。

除了巴金森氏症、原發性顫抖症外，其實聚焦超音波還能用於癲癇、強迫症、憂鬱症 、肌張力不全等疾病，李政家醫師提到，像癲癇患者神經是病態迴路，找到轉折點進行聚焦超音波可以達到治療效果，強迫症也是迴路型疾病，在內囊前肢的位置也適合用聚焦超音波治療。

不過，李政家醫師表示，目前只有核准北榮用於治療癲癇，其他疾病適應症都還在等待台灣衛福部審查通過，但未來會繼續努力希望朝向肌張力不全、憂鬱症、強迫症等運用。

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