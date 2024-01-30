X光無異常 低劑量電腦斷層及早揪出肺癌腫瘤

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有名病患曾自費低劑量電腦斷層（LDCT），發現右上肺有顆0.7公分的毛玻璃結節，10年間兩次X光檢查均無異常，卻在使用LDCT追蹤後，發現原本肺結節已長至1.5公分，確診為第零期的肺癌，所幸經手術切除，預後狀況良好。台灣門諾醫院家醫科醫師林軒毓說，LDCT篩檢比X光影像能找出更小病兆，有助早期發現肺癌。

早期不易發現 肺癌定期篩檢

肺癌早期病徵不明顯，胸部X光檢查受限死角，很難發現低於1公分以下腫瘤 ，為了扭轉肺癌高死亡率劣勢，醫界推LDCT肺癌篩檢，台灣國民健康署也於2022年7月起，將重度吸菸及有肺癌家族史族群，納入公費補助，初期肺癌治癒率高，5年存活率平均可達9成。

針對肺癌防治與篩檢，林軒毓醫師提及罹患肺癌原因多，包括常見菸害、家族病史、危險環境暴露、空氣汙染 以及肺結核、肺阻塞等慢性肺病或本身有其他癌症 者；但臨床上也有許多患者無相關因子卻罹癌，甚至出現症狀就醫時已是末期。

早期診斷治療 提高肺癌存活

林軒毓醫師說，每8名癌症新發生人口中，就有1人罹患肺癌，不只常見還危險，而在癌症死亡患者中，每10人有將近2人因肺癌死亡，死亡率在台灣相當高，因此早期診斷、早期治療，能有效提高肺癌存活率，其中LDCT可多角度拍攝人體不同橫切面，1公分以下的病變也能測得到，比X光檢查可提早5至10年發現肺癌。

林軒毓醫師說，有名病患追蹤肺結節，10年間2次X光檢查均未發現異狀，直到選擇重用LDCT後，發現原本的0.7公分肺結節已長到1.5公分大，確診0期肺癌，經手術切除預後良好，因此透過LDCT篩檢並追蹤肺結節大小變化就相當重要。林軒毓醫師說，肺癌初期不明顯，建議民眾若有久咳不癒、容易疲倦、日常易喘以及不明原因體重下降、沒有食慾時就應當心，其中有10%患者無症狀，尤其是女性、小於50歲及沒有吸菸者。呼籲不符合公費篩檢資格但具有肺癌危險因子的人，可自費選擇LDCT篩檢。

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