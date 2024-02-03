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用眼過度？5旬婦單眼突模糊卻不痛 竟是「眼中風」

李定宇
俗稱的「眼中風」是指視網膜靜脈阻塞引起，導致血液無法回流（手指處）。醫師陳彥晟提醒民眾發現自己突然單眼無痛性視力模糊，盡快就醫散瞳檢查，越早診斷及治療視力恢復效果越好。（圖／台灣恩主公醫院提供）
俗稱的「眼中風」是指視網膜靜脈阻塞引起，導致血液無法回流（手指處）。醫師陳彥晟提醒民眾發現自己突然單眼無痛性視力模糊，盡快就醫散瞳檢查，越早診斷及治療視力恢復效果越好。（圖／台灣恩主公醫院提供）

冬天氣溫驟降，一名5旬婦人早上起床後，發現自己突然單眼且無痛性視力模糊，就醫檢查才發現是眼中風。醫師提醒，冬季溫差變化大，眼中風發生機率也跟著增加，若發現眼睛視力突然模糊應盡快就醫。

新北市恩主公醫院眼科醫師陳彥晟表示，溫差變化大，眼中風發生機率也跟著增加。陳彥晟表示，與腦中風及心肌梗塞病人相似，三高、肥胖，曾經中風、患有心血管疾病或周邊靜脈疾病者等五族群，都屬於眼中風高風險族群。

恩主公醫院表示，57歲的吳太太患有高血壓，某天早上起床後，感覺右眼看出去比左眼還模糊，但因為沒有疼痛與其他症狀，吳太太以為是用眼過度因此不以為意。直到一個月後視力模糊仍沒有改善，就醫後經眼科醫師檢查發現，吳太太罹患視網膜靜脈阻塞，也就是俗稱的「眼中風」，同時併發黃斑部水腫。

眼中風是指視網膜靜脈阻塞引起的病變及視力障礙，原因可能是血栓阻塞，或動脈壓迫視網膜靜脈，導致血液無法回流。眼中風不會直接導致失明，而是後續的併發症會間接使視力愈來愈差。

無疼痛感卻視力模糊 速就醫

陳彥晟表示，眼中風治療成效會根據血管阻塞位置、缺血程度、併發症之有無而不同，提醒民眾若發現自己突然單眼無痛性視力模糊，請盡快就醫散瞳檢查，越早診斷及治療，視力恢復效果愈好。

中風 併發症 三高

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