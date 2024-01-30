一吃就吐、體重狂掉… 9歲童十二指腸「被夾住」 嚴重恐致殘

吃一點就覺得飽，甚至一吃就吐個不停，而且體重驟降，恐是「上腸繫膜動脈症候群」作祟；示意圖。（圖／123RF）

九歲的小明一年多前開始無法正常進食，常常吃一點就覺得飽，甚至吃東西就會馬上有嘔吐感；最近三個月症狀加劇，吃東西吐不停且體重驟降，從21公斤掉到18.5公斤。小明住院檢查，研判為十二指腸腸阻塞，罹患「上腸繫膜動脈症候群」，並指出此病若不進行治療，嚴重可能會致殘。

十二指腸被夾住 又痛又噁心

台灣國泰綜合醫院小兒科主任級醫師林隆煌表示，上腸繫膜動脈症候群（superior mesenteric artery syndrome）是罕見的上消化道阻塞疾病。當上腸繫膜動脈（SMA）壓迫腹主動脈（AA），會導致十二指腸內容物不能順利排入空腸，無法獲得適當的營養，導致體重減輕和營養不良。

病因與後腹腔脂肪或結締組織流失有關，例如癌症 、嚴重外傷、營養吸收不良症或厭食症等，人變得太瘦、脂肪消失，使得腸子被血管夾住；在受傷或脊柱手術後被放置在身體石膏中的患者也會出現SMA綜合症，又稱為石膏症候群；另外也有解剖位置異常，使得十二指腸懸吊太高或上腸繫膜動脈起源處過低，都增加十二指腸被夾住的機率。

壓迫引起的疼痛會使人虛弱，引起「食物恐懼症」並加重病情。當十二指腸受壓會讓人噁心、嘔吐，當體重持續下降時，導致SMA和AA之間的角度減小，從而加重壓迫和阻塞。主動脈與上腸繫膜動脈的正常夾角約為38－56度，小明的夾角卻只有26.4度，壓迫到十二指腸，造成十二指腸阻塞及急性胃擴張。

常見症狀包括噁心、嘔吐、腹痛、消化不良和早飽，儘管吃下的食物或飲料很少，但由於胃沒有排空，患者仍會感到飽，胃裡充滿了數小時前攝入的液體或食物，當胃排空延遲時會發生便秘，未消化的食物可能會嘔吐，當阻塞變得嚴重時可能會變成膽汁。

攝入食物或飲料後腹痛可能會很嚴重，因為SMA的搏動變得更強並撞擊十二指腸。臨床症狀因人而異，有時症狀輕微，隨著時間推移會慢慢加重，如果不進行治療，某些人的症狀可能會嚴重致殘。

早期保守療法 嚴重需動手術

林隆煌解說，治療方案包括藥物和手術干預，初期可以通過胃減壓、電解質校正和營養支持等保守療法進行管理。患有飲食失調症的人需要進行精神病學評估，當不能經口餵養時，可以通過放置在梗阻遠端的鼻空腸管進行腸內餵養，首先嘗試使用補充性高熱量液體進行頻繁的少量餵養，然後進行姿勢療法。

接下來，從鼻子插入一根管子到空腸（鼻空腸管），特殊配方用於通過泵輸送16至20小時的餵養，提供患者所需的足夠卡路里和液體，這圍繞著通過鼻胃管以幫助實現胃和十二指腸減壓，通過靜脈輸液復甦，以及監測和更換血清電解質，經由全胃腸外營養以提供足夠的營養實現體重增加。

而促運動劑有益於提升體重，對於病程較短的患者，保守治療最能解決上腸繫膜動脈症候群的症狀和體重，對於具有急性表現的兒科患者能受益於單獨的保守治療，體重增加的目標是恢復腸系膜脂肪墊和扭轉角度損失並減少AA和SMA之間的距離。

如果保守措施在6至8周內無效並且症狀惡化，特別是患者有劇烈疼痛且無法耐受胃腸道餵養，則需要進行手術。目前最常用的是腹腔鏡十二指腸空腸吻合術，讓十二指腸的有效減壓，具有恢復快、腸蠕動功能改善和患者健康、小腸黏連和術後切口疝發生率降低、失血量最少、術後疼痛減輕以及最終美容效果好的優點。

醫師最後提醒，上腸繫膜動脈症候群是腸梗阻的一種罕見原因，延誤診斷會影響患者的身心健康。早期診斷時可以對患者進行保守治療，但如果診斷延遲或藥物治療失敗，則需要手術干預。

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