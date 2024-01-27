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塗睫毛滋養液恐致眼周過敏 醫：有這症狀應停止使用

NOW健康 連慧婷／台北報導
圖片來源 ／NOW健康
圖片來源 ／NOW健康

睫毛也需要保養？最近幾年美妝界掀起一股養睫毛風潮，睫毛滋養液成為女生們的新寵，號稱只要早晚塗抹於根部，就可提升睫毛的強韌度，讓雙睫更濃密。不過，皮膚科醫師警告，眼周皮膚較薄且敏感，如果用錯保養品、彩妝品，很容易過敏，不要貿然嘗試。

愛貼假睫毛小心眼周過敏 醫提醒：眼周發癢應立刻停止使用

台灣台北長庚醫院皮膚外科副主任黃毓惠表示，門診經常收治診眼睛周圍皮膚過敏紅腫的個案，由於習慣使用睫毛膏、眼影、睫毛修護液，或裝上假睫毛，實在很難釐清哪個產品導致過敏。

一般來說，造成眼周過敏的原因，以貼黏假睫毛的膠水最為常見，其次為睫毛修護液、睫毛膏。黃毓惠提醒，著重眼妝的民眾務必做好清潔卸妝，如果覺得眼周發癢，就應立即停止使用相關產品。

塗滋養液能讓睫毛變長？ 購買前最好先檢查有無核准認證

至於塗抹滋養液，真的能讓睫毛變長嗎？台灣食藥署表示，市售睫毛滋養液常含胺基酸、維生素或精華液等成分，透過塗抹於睫毛根部，宣稱可減少脫落，間接使睫毛變濃密，但仍無臨床實證資料證實其效果。

「前列腺素衍生物」（Prostaglandin analogs）如Bimatoprost，原為青光眼治療用藥，但部分患者使用後，睫毛變長、變濃密，意外發現具有促進睫毛生長的效果。

黃毓惠表示，民眾在購買如果想選睫毛修護液、保養液，務必確定該產品是否通過政府核准認證，此外，部分網購平台販售美妝保養產品，儘管價格較低，但來路不明，下單匯款之前，一定要多思考，以免花錢傷身，惹來不必要的過敏反應。

【本文授權轉載自NOW健康

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