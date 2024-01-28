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瘀青要先冰敷還是熱敷？4要訣教正確消腫去瘀

NOW健康／連慧婷 報導
(圖／NOW健康)
(圖／NOW健康)

每個人都有過撞傷、跌傷，以及皮膚紅腫瘀青的經驗，如何迅速消腫、去除瘀青，可是一門學問，台灣皮膚科醫師趙昭明提出「冰、藥、熱、醫」4大瘀青處理要訣，提醒民眾，受傷時組織發炎時，切勿熱敷，這可能延長恢復期，一定要先冰敷，使用藥物，隔2天後再冰敷。

趙昭明表示，皮膚之所以瘀青，原因為皮下微血管破裂，血塊堆積形成，起初呈現暗紅色，逐漸變成紫紅色，最後變成鐵鏽般的黃色，逐漸散掉、吸收，平均約要1、2個月，才會消失。如果想讓瘀青快一點消除，可使用含有「MPS黏多醣」（類肝素）的抗瘀藥物，加快血腫消退，有效代謝瘀青。

如果撞傷後，皮膚冒出硬塊，即為皮下組織或肌肉組織血腫，必須先冰敷幾天，等消腫之後，再熱敷，以緩解症狀。值得注意的是，如果皮下組織血管破裂，皮膚紅腫，就不要用手揉按，建議先冰敷、鎮靜傷口，並服用抗瘀青的藥物，等2、3天後，再行熱敷，促進血液循環，增加代謝速度。

▲處理皮膚瘀青血腫，應謹記上述4大要訣。（圖／NOW健康製作）

如何改善皮膚瘀青血腫？ 謹記4大要訣有助消腫

趙昭明提出，在進行皮膚瘀青血腫處理時，應謹記4大要訣「冰、藥、熱、醫」，分述如下：

▸1.冰：受傷後，應儘速冰敷，且不要揉搓。趙昭明表示，受傷部位處於急性發炎期，最好急救方式就是冰敷，建議使用冰敷袋，讓微血管收縮鎮定，並減緩發炎傷勢，1天敷3次，每次10至15分鐘，持續2至3天，直到消腫為止。

▸2.藥：冰敷後，可在沒有傷口的皮膚患部塗上1層藥膏，建議選用大廠牌制式藥膏，塗抹時應避免用力揉搓，每天2至3次，適量使用，動作輕柔，讓藥效滲入皮膚即可。

▸3.熱：熱敷不能躁進，約48小時後，等待患部消腫，瘀青呈現深暗紅、紅紫色時，就可熱敷，促進皮膚血液循環，加速血腫退散復原。1天敷3次，每次10至15分鐘。藉由熱敷幫助血塊代謝，使瘀青逐漸消退。熱敷過後，可視情況塗去瘀藥膏。

▸4.醫：一般瘀青約2至3週逐漸消退，如瘀青遲遲未消或摸到皮下硬塊，應立即就醫，可能傷及深層組織或有其他問題，需接受進一步檢查。

趙昭明指出，因跌倒或外力撞擊所產生的瘀青，問題單純，只要掌握「冰、藥、熱、醫」4大要訣，就能消除瘀青，不留痕跡。

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