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耳鳴眩暈只是耳朵的問題？醫示警：恐與失智症有關聯

NOW健康／楊芷晴報導
（圖／NOW健康）
（圖／NOW健康）

對於一般民眾來說，耳鳴和眩暈可能只是日常生活中偶爾短暫發生的小煩惱，但對於長期經歷耳鳴和眩暈的人來說，這些症狀使人困擾且影響生活品質，每當夜深人靜，聽到耳邊響起輕微的嗡嗡聲或嘰嘰叫如夏天蟬鳴的聲音，或是站立起來突然感到世界在旋轉或身體搖晃感，這兩者背後可能隱藏著更深層的健康問題，研究發現，血管性失智症與耳鳴和眩暈可能有關連，不得輕忽。

台灣耳鼻喉科權威李宏信醫師表示，耳鳴是指外部沒有發生聲音的刺激情況下，耳朵內部卻發出聲響的現象，其原因可能是綜合多種因素的結果，包括內耳的耳蝸內神經損傷或老化所引起，一般常見的是內耳血管不暢通，使供血異常而不足，進而導致神經萎縮而失調；眩暈則是讓人感覺周遭環境在天旋地轉，可能引起眩暈的原因則包括：控制平衡與運動的內耳前庭及三半規管受損或老化、腦部退化性病變影響到平衡中樞，或者是較常見的腦幹及內耳的血管阻塞、不暢通，進而導致神經萎縮。

也就是說，血管因狹窄或阻塞而導致不暢通，都會讓供給神經營養和血液的不足，進而引起耳鳴和眩暈，而這也是最常見的病因之一。血液循環的重要性不僅關乎到耳鳴和眩暈與否，其他如高血壓、腦中風或失智症等，皆與此息息相關。

李宏信進一步解釋，耳鳴和眩暈與失智症之間存在一定的關聯，耳鳴和眩暈的發生可能是腦部血液通暢不良的結果，患者在服用打通血管的藥物後，不僅能減緩耳鳴和眩暈，對失智症也有改善，在給藥過程中，神經的營養補充也是治療重點，這也意味著對全身的幫助。有新的報告指出，服用眩暈及耳鳴的藥物，對腦部退化及失智症是會有改善的成效。

李宏信說明，耳鳴和眩暈在藥物治療方面，會以（1）打通血路、（2）促進血液循環及滲透作用（3）供給神經營養3步驟循序漸進給藥治療，血管暢通、循環變好了，營養就能順利供給到內耳組織及神經，讓神經增生及復活而再度恢復正常運作，進而改善耳鳴及眩暈症狀。

避免過勞、焦慮和緊張進而影響自律神經失調，故保持充足的睡眠、避免生氣、想一些比較愉快、快樂及輕鬆的事情……等，也是預防耳鳴和眩暈的重要措施，李宏信醫師提醒，平時要注意飲食均衡，避免抽菸和喝酒，並遠離有毒物質，以減少病變的發生。除此之外，運動也是1種對健康有益的方法，運動要做到什麼程度因人而異，但對於血管和神經的保健都具有積極作用，同時也有助於避免老化。

最重要的是要鞏固血管健康，以免引起耳鳴和眩暈，甚至是其他心血管疾病或失智症，在忙碌的生活中找到健康的平衡，做任何事皆追求中庸之道，以健康的身體迎接美好的明天。

NOW健康

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