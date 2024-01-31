急性心梗 46分鐘打通血管

心肌梗塞患者若症狀嚴重，恐在數小時內猝死，因此搶救過程中的每分每秒都很關鍵；示意圖。（圖／123RF）

73歲廖姓老翁因急性心肌梗塞發作，緊急通報消防隊送醫，途中隊員執行心電圖檢查，確認病情後聯絡線上醫師指導採取「經皮心律調節器（TCP）」，維持穩定心跳及血壓，降低猝死 風險，到院後立即交由待命醫療團隊接手執行置放支架手術打通血管，全程耗時46分鐘，讓急診醫師直說：「簡直教科書等級。」

症狀嚴重 逾半數到院前死亡

台灣亞洲大學附屬醫院急診醫學科主任鍾侑庭指出，患者原本就有心血管疾病 ，服藥控制中，但疑似天氣變冷，日前清晨突然出現劇烈胸痛、胸悶、心悸、冒冷汗等不適症狀，家屬發現後趕緊通報消防隊協助送醫，由於這類心梗患者若症狀嚴重，恐在數小時內猝死。據統計，有半數以上的病人皆為到院前死亡，因此搶救過程中的每分每秒都很關鍵。

遠距醫療 到院生命跡象穩定

擔任該次出勤任務的高級救護技術員(EMTP)、消防分隊隊員陳進鴻指出，當患者上車後，立即將觀察到的症狀傳到線上指導醫師群組，同時啟動心電圖檢查，醫師立即判斷為「ST區段上升急性心肌梗塞（STEMI）」合併心因性休克，旋即啟用遠距醫療系統App。

陳進鴻配合醫師指示，使用「經皮心律調節器（TCP）」穩定患者心跳脈搏，順利在十分鐘後抵達醫院，過程中，患者心跳次數從40多次提升到60多次，血壓更是從80/50進步到109/68，生命跡象始終保持穩定。

避免猝死 排除復發危險因子

主治醫師潘泓智表示，由於前端通報十分迅速，因此心血管中心團隊得知後，在患者到院前備妥導管室，當患者一到院，立即安排抽血、斷層掃描等必要檢查，果然發現患者的右冠狀動脈全塞，與家人評估後決定緊急置放支架，最後順利打通血管。

潘泓智也提醒，患者出院後仍需固定服用抗血小板藥物，並且持續安排心臟復健，但更重要的是，務必排除各種復發的危險因子，包括戒菸、降血脂、降血糖等，才能確保冠狀動脈不會再度硬化阻塞，將猝死的風險降到最低。

4個高危險群 1.40歲以上的男性、50歲以上的女性 2.有心血管疾病家族病史者 3.不良生活習慣者，例如：抽菸、喝酒、熬夜 4.三高 患者、糖尿病患者、肥胖者 6個常見症狀 1.胸悶、胸痛 2.爬樓梯、運動時不適症狀加劇，易喘 3.全身無力站不住 4.冒冷汗 5.呼吸困難 6.噁心、嘔吐 資料來源／元氣網

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