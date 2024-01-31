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心梗併發破裂 機械輔助手術續命

健康醫療網
醫師提醒，心肌梗塞合併症小心會提高死亡率，找到適合手術的時機非常重要；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，心肌梗塞合併症小心會提高死亡率，找到適合手術的時機非常重要；示意圖。（圖／123RF）

心肌梗塞合併心室中隔破裂相當罕見，於發生梗塞七天內執行心室中膈修補手術，手術死亡率高達六成，甚至兩周後手術也高達三成，因此使用各類維護心血管循環的機械輔助裝備，在護航這類重症患者到適合手術的時機是非常重要的。

70歲吳先生因呼吸喘、胸悶、冒冷汗，送台灣安南醫院急診治療，經心臟內科醫師黃成偉導管檢查，發現吳先生右側冠狀動脈完全堵塞，發生心臟下壁心肌梗塞，在氣球擴張術並支架治療後，其依舊血壓低、心跳快，心臟超音波赫然發現心臟的心室中隔，因發生心肌梗塞已產生破口。

安裝葉克膜搶救 兩周後出院

因為嚴重休克且早期於這類心肌梗塞合併心室中隔破裂患者，其手術死亡率高達六成，安南醫院副院長陳偉華帶領的心臟外科團隊，幫患者安裝上葉克膜維生系統，先穩定生命徵象，同時等待手術的最佳時機。

一周後，為了避免病情惡化及感染風險，醫療團隊於術後一周幫吳先生執行經右心室雙層補片心室中隔修補手術，手術過程順利，順利脫離葉克膜維生系統。術後第三天後成功拔除氣管插管，並於術後兩周順利出院，吳先生目前已存活超過兩年。

陳偉華說明，心肌梗塞合併心室中隔破裂相當罕見，發生率約為0.3%，如果不手術治療，30天內死亡率高達九成。雖然心室中隔缺損修補為搶救患者唯一的治療手段，然而因為剛發生心肌梗塞，梗塞心肌壁脆弱，根據歐美各大醫學中心統計研究顯示，於發生梗塞七天內執行心室中膈修補手術，手術死亡率高達六成，甚至兩周後手術也高達三成，因此使用各類維護心血管循環的機械輔助裝備，在護航這類重症患者到適合手術的時機非常重要。

冠狀動脈阻塞 不輕忽併發症

心肌梗塞合併乳突肌斷裂發生率一樣相當罕見，約0.5至5%，雖然以休克為表現，但診斷上一樣相當不容易，胸前超音波有時容易低估，必須在臨床懷疑下做經食道超音波較好發現。

這類因為心肌梗塞本身發生的併發症，雖然罕見，一但發生則死亡率相當高，因此針對冠狀動脈阻塞疾病的心臟患者，盡早安排導管手術打通胸痛不適病患的血管，一旦導管無法處置，外科醫師會立刻接手執行冠狀動脈繞道手術，面對因心肌梗塞產生的各類嚴重併發症，也責無旁貸盡力搶救。

（本文由「健康醫療網」提供，http://healthnews.com.tw/

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