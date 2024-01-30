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心跳僅30 翁裝節律器不再喘吁吁

江良誠
91歲曾姓阿公裝設心臟節率器後，心跳又恢復正常，開心和林長逸醫師比讚。（圖／南投醫院提供）
91歲曾姓阿公裝設心臟節率器後，心跳又恢復正常，開心和林長逸醫師比讚。（圖／南投醫院提供）

正常人平均心跳每分鐘為60至100下，台灣南投縣91歲曾姓老先生平時可下田、騎腳踏車，最近卻發現喘的很嚴重，生活大受影響，南投醫院檢查後，發現他心跳一分鐘僅剩30下，血液輸出量不足導致嚴重肺積水、完全性房室傳導阻滯。經藥物治療、心導管室施予心臟節律器置放手術，曾老先生開心又能騎「鐵馬」（單車）了。

馬偕紀念醫院心臟內科醫師林長逸支援部立南投醫院，他說，心跳偏慢其實不用過度擔心，大部分心跳偏慢的人屬於竇性心律，若血壓正常，無其他不適，事實上不用做特別處理。

但若為病理性的問題，如房室傳導阻滯和病竇症候群等，則應考慮放置心臟節律器。節律器能自動偵測病人的心跳，並輔助心臟跳動，輸出量能足夠讓全身使用。

「最近胸口愈來愈悶，走路喘不停，說話都費力，連睡覺都無法躺平。」91歲曾姓老先生說，他年紀雖大，平時下田工作沒問題，還可以騎腳踏車出門。但最近喘的愈來愈明顯，連說話、睡覺都很困難，實在受不了。

林長逸說，一般人休息時的心跳每分鐘為60至100下，當心跳過慢時，心臟輸送的血液不足以供應腦部或其他器官使用，可能會出現頭暈、頭痛、胸悶、呼吸急促、疲倦、全身無力等症狀。嚴重恐會引發急性腎衰竭、暈厥、休克甚至危及生命。

林長逸為曾姓老先生植入心臟節律器之後，不舒服症狀大幅改善，也不再說話走路就氣喘吁吁，他開心說終於可以再騎鐵馬到處晃了。林長逸提醒，病患裝入節律器後，正常情況下約需半年返診一次追蹤節律器狀況。

南投醫院今年接受馬偕三名心臟內科醫師常駐支援，1月由蔡政廷主任率領林長逸及蔡佳伶醫師提供醫療支援，不到半個月南投醫院已經完成24例導管室手術例數，讓南投縣的民眾能夠得到即時完善的緊急醫療照護。

馬偕醫院心臟科團隊支援南投醫院，1月以來已經完成24例心導管室手術。（圖／南投醫...
馬偕醫院心臟科團隊支援南投醫院，1月以來已經完成24例心導管室手術。（圖／南投醫院提供）

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