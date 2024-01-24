大啖山珍海味竟引爆右上腹痛 當心膽結石作怪

圖片來源 ／健康醫療網

歲末年終聚餐行程滿檔，大啖山珍海味容易讓膽囊加班、結成一顆顆膽結石，腹痛接踵而來！但若要切除膽囊取出膽結石，恐留下明顯疤痕，該怎麼辦呢？台灣中山醫學大學附設醫院一般外科主任彭正明表示，治療膽結石建議採取手術，以預防膽結石復發或避免併發症 。他開創「保膽手術」，利用機械手臂輔助手術，可精準下刀與縫合，傷口小，也不會造成膽汁滲漏，可減少術後疼痛，維持生活品質。

肚子痛、發燒嘔吐要當心 發炎恐危及生命

膽囊是位在肝外面的器官，連接肝臟、膽道以及周圍組織，主要作用是儲存跟濃縮肝臟分泌的膽汁。膽汁的功能是乳化脂肪，當人們攝取的飲食中含有高脂肪食物時，膽囊就會收縮膽汁，幫助水解跟吸收脂肪。過多的膽固醇一旦結晶，就形成膽結石，其成分為膽固醇、膽色素、碳酸鈣等，從外觀跟顏色可以分成膽固醇結石、黑色素結石、褐色素結石。

彭正明醫師表示，國人罹患的膽囊疾病中，最常見的就是膽囊炎與膽結石，另外還有少見的膽囊癌。膽結石多數沒有症狀，當膽結石摩擦膽囊壁，會造成輕度悶痛或嚴重膽絞腹痛，而且伴隨發燒、噁心、嘔吐、黃疸等症狀，恐引起急性膽囊炎或者是膽管炎，甚至膽石性胰臟炎可能危及生命。提醒上了年紀、有免疫疾病、內科疾病的患者，出現上述症狀要及早治療。

膽囊痛還是胃痛作怪？4點關鍵揪出元兇

肚子痛究竟是膽結石疼痛還是胃痛呢？醫師指出，膽結石症狀跟胃痛相似，容易搞混，因此許多患者延誤就醫，或誤當成胃潰瘍治療。鑑別關鍵在於下列4點關鍵：

時間

胃痛多發生於吃飯前；膽結石疼痛好發於飯後，甚至晚上可能睡到痛醒。

位置

胃痛大多在腹部中間偏左邊；典型的膽結石疼痛發生在右上腹，有時也會延伸到右肩、後背。

頻率

胃痛為周期性發作，有悶悶的灼燒感；膽結石疼痛則是偏向間斷性疼痛。

藥物療效

9成胃痛患者服用市售胃藥可改善症狀；膽結石疼痛吃胃藥只能緩解，無法根治長期疼痛。

擺平膽結石 保膽手術防復發或避免併發症

針對治療膽結石，彭正明醫師建議採取手術治療，主要目的是預防膽結石復發或避免併發症，主要術式包括下列幾種：開放手術、腹腔鏡手術、機械手臂輔助手術。另外還有內視鏡乳突切開取石術、經皮穿肝膽道取石手術等。

不少患者擔心，切除膽囊會不會很可怕？彭正明醫師表示，膽囊是消化器官，摘除膽結石後，脂肪代謝耐受度會變差，易造成腹瀉、消化不良，是治療時需留意的部分。且許多患者希望保留器官，他因此開創「達文西膽囊切開取石手術」，也稱「保膽手術」。

機械手臂輔助手術是治療新趨勢，以達文西手術為例，術中利用3D-HD超高解析度視覺影像，讓醫師視野能放大10倍倍率；仿真人手腕設計的器械有540度靈活旋轉角度，讓醫師可於膽囊精確下刀與縫合。傷口僅1－2公分較美觀，最大可取出5公分的膽結石。失血量少、不傷害膽道，也不會造成膽汁滲漏，可減少術後疼痛，術後數小時即可進食，住院天數僅2－3天，維持患者術後生活品質。

彭正明醫師提醒，機械輔助手術的禁忌症為膽囊超過0.5公分、膽囊腺肌症患者、膽囊瘜肉大於1公分以上、膽囊萎縮者。患者若考慮保留膽囊器官，建議與醫師諮詢確認適應症，再考慮是否自費接受治療。

「白天痛、晚上也痛」一位43歲陳姓大學教授就醫檢查，竟發現是2顆膽結石作怪，分別是2公分和2.5公分，然而跑遍各大醫院，都被判定「要切掉膽囊」！無助之下透過朋友介紹至中部求醫，進行保膽手術，手術僅30分鐘，加上麻醉共1小時就完成，也沒有腹瀉、腹痛或晚上抽痛等後遺症。陳教授順利回歸杏壇感激不已，醫師也相當欣慰。

避免膽結石生成是治療之本，彭正明醫師最後提醒患者，限制攝取高油脂、高糖的食物，並且多喝水，有家族史者更要注意日常保養，才能從根本上預防膽結石。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60573

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