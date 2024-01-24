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醫破除吃魚油可降膽固醇迷思 籲健康飲食體重

中央社台北24日電
醫師提醒，多吃魚油等可降膽固醇是常見迷思，效果跟喝白開水差不多。（Pexels）
醫師提醒，多吃魚油等可降膽固醇是常見迷思，效果跟喝白開水差不多。（Pexels）

飲食西化加上運動量不足，不少人吃保健食品預防膽固醇失控。醫師提醒，多吃魚油等可降膽固醇是常見迷思，效果跟喝白開水差不多，除用藥控制，維持健康飲食跟體重才是關鍵。

台灣動脈硬化暨血管病醫學會理事長劉言彬今天衛教記者會中指出，三高患者罹患心血管疾病風險，是一般人的1.43至1.78倍，但相較於高血壓、高血糖可透過儀器自行檢測，高血脂沒有明顯症狀，且難以自我量測，更難預防。

台大醫院心血管中心主任高憲立簡報說明，低密度膽固醇（LDL-C）俗稱壞膽固醇，是心血管疾病的主要危險因素，高風險患者最好把低密度膽固醇控制在小於55 mg/dL，且越低越好，這有助於預防心血管風險再發生。

高憲立表示，然而國內調查發現，即使接受藥物治療下，台灣心血管患者當中仍有近5成（46%）高於100 mg/dL，甚至高風險患者的控制達標比例僅有22%。

坊間充斥迷思，是導致LDL-C控制陷入瓶頸原因之一。高憲立說，首先是誤以為膽固醇降太低會對身體不好，其次也是最常見迷思，則是認為吃西藥對身體不好，卻深信保健食品功效，如魚油、薑黃或紅麴等都是口耳相傳聖品，然而根據研究，功效跟喝白開水差不多，只有安慰劑效果。

除了遵從醫師指示乖乖服藥，高憲立強調，重點還是在於應節制飲食與飲酒，建議選擇低脂肪、高纖維的食物，如蔬菜和瘦肉，避免油炸和高脂食品，同時保持規律運動，比方說散步或騎自行車，以控制血脂，促進心血管健康。

心血管疾病 檢測 三高

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