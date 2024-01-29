我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加社區治安差 更多華人買槍自保

30年難得一遇：聯準會降息 料將推動這些國家債券上漲

13項乳癌風險 高危群定期篩檢

鄒尚謙
國健署最新數據，乳癌篩檢為四大癌症篩檢中人數減少最多，女性不應輕忽。（本報資料照片）
國健署最新數據，乳癌篩檢為四大癌症篩檢中人數減少最多，女性不應輕忽。（本報資料照片）

台灣一名50多歲陳老師剛退休，因為家人曾罹患乳癌，因此定期接受乳癌篩檢，沒想到第二次乳房攝影，就揪出罹患乳癌，幸好早期發現，接受治療後相當穩定，生活並未受到太大影響。台灣國健署癌症防治組長林莉茹表示，類似陳老師的個案不少，近年女性愈發注重健康，若有9項先天風險，及4種後天生活習慣風險，務必做好自主健康管理。

據國健署統計，乳癌是台灣女性癌症發生率第1名，共1萬5448人，死亡率第3位，共2834人。國健署推動45歲以上、未滿70歲婦女及40歲以上至未滿45歲具乳癌家族史婦女，每2年接受1次乳房X光攝影檢查，以早期發現早期治療。

林莉茹說，陳老師第一次乳癌篩檢結果正常，但兩年後第二次篩檢，就檢查出乳房有異狀，到醫院進一步檢查後，確診為乳癌。幸好只是早期，治療效果良好，預後也很好，維持很好的生活品質，可以繼續做喜歡的事。

健康生活型態是預防乳癌的關鍵，美國癌症研究所研究證實，38%乳癌可以預防。林莉茹指出，9項乳癌先天風險，包括初經早、停經晚、未曾生育、30歲後才生第1胎、未曾哺乳、具有乳癌家族史者，以及得過乳癌、卵巢癌或子宮內膜癌等；後天4項危險因子，則是吸菸、飲酒、不健康飲食及缺乏運動等，因此大家應做好自主健康管理。

乳房X光攝影可以降低30%晚期乳癌發生率，並減少41%的死亡率。林莉茹說，台灣每年篩檢發現乳癌59.7%為早期乳癌（第0、1期），相較於未透過篩檢發現的早期乳癌多出26.3%。新診斷乳癌的5年期別存活率，早期乳癌的5年存活率約100%，而第2期、第3期分別約95.6%、80.5%，但第4期（晚期）乳癌的5年存活率僅約39.4%。

林莉茹提醒，除定期乳房X光攝影檢查外，若發現乳房有異狀，如乳頭有異樣帶血、分泌物、凹陷、表皮發紅或發癢；乳房局部凹陷或凸出、出現腫塊；乳房皮膚出現橘皮、潰爛等異常時，請盡速就醫。

癌症 退休

上一則

遵照餐盤6口訣 年菜攝取不過量、還能營養均衡

延伸閱讀

李心潔名導小叔申請破產1個月取消了 財務狀況曝光

李心潔名導小叔申請破產1個月取消了 財務狀況曝光
角聲癌症協會1月 27舉行『線上』乳癌病友會。

角聲癌症協會1月 27舉行『線上』乳癌病友會。
去年才治療乳癌 英國安德魯王子前妻又診斷出皮膚癌

去年才治療乳癌 英國安德魯王子前妻又診斷出皮膚癌
「這4癌」無有效癌症篩檢實證 胰臟癌也是其一 如何及早發現就醫診治？

「這4癌」無有效癌症篩檢實證 胰臟癌也是其一 如何及早發現就醫診治？

熱門新聞

新研究顯示，視力問題恐是較為罕見的阿茲海默症(Alzheimer's disease)徵兆，名稱為後大腦皮質退化症(posterior cortical atrophy)的變異，患者最開始出現狀況是視力不清，而非記憶不佳。示意圖。（Pexels）

舊金山加大最新研究：視力問題恐是阿茲海默症徵兆

2024-01-23 13:12
（取材自NOW健康）

「抗菌」清潔劑到底抗什麼菌？專家解釋超乎你的想像

2024-01-22 00:45
台大醫師院泌尿部專任主治醫師姜宜妮（右）提醒，攝護腺肥大是男性必經的疾病，若出現頻尿、排尿速度減緩等情況，可至醫院就醫。（本報資料照片）

男性必經疾病 英國王攝護腺肥大 台大醫：「2類蔬菜」延緩發病

2024-01-27 05:00
天冷喝碗暖呼呼紅豆湯，不少人認為可順便補鐵，但這是小迷思。營養師指出，紅豆不是好的補鐵來源。（Pexels）

紅豆可補鐵？營養師：多吃豬肝雞蛋紅莧菜更好

2024-01-27 15:23
醫師提醒，多吃魚油等可降膽固醇是常見迷思，效果跟喝白開水差不多。（Pexels）

醫破除吃魚油可降膽固醇迷思 籲健康飲食體重

2024-01-24 11:41
（取材自NOW健康）

失眠吃什麼改善？網推10大助眠食物 其中4樣來自動物

2024-01-21 23:45

超人氣

更多 >
繼「繁花」王家衛後 張藝謀也將首拍電視劇 頂流女星搶著演

繼「繁花」王家衛後 張藝謀也將首拍電視劇 頂流女星搶著演
身形較以往消瘦…網傳習近平罹胰臟癌 可信度存疑

身形較以往消瘦…網傳習近平罹胰臟癌 可信度存疑
8964+小熊維尼 英鋼琴家臉書秀貼紙再嗆小粉紅

8964+小熊維尼 英鋼琴家臉書秀貼紙再嗆小粉紅
本月已有2.4萬人丟飯碗…轉型押AI 科技業再掀裁員潮

本月已有2.4萬人丟飯碗…轉型押AI 科技業再掀裁員潮
布碌崙8大道房東發現華男房客陳屍公寓數月

布碌崙8大道房東發現華男房客陳屍公寓數月