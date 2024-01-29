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8招護心血管 不怕寒流來襲

鄒尚謙
寒流來襲氣溫劇烈變化，要注意保暖，避免引發心血管疾病急性發作。（本報資料照片）
寒流來襲氣溫劇烈變化，要注意保暖，避免引發心血管疾病急性發作。（本報資料照片）

寒流一波波，氣溫劇烈變化。台灣國健署慢性疾病防治組長吳建遠提醒民眾要特別注意保暖，避免容易引發心血管疾病急性發作，提供健康護心8招供民眾參考。

1.飲食均衡：均衡攝取六大類食物（全穀及未精製雜糧、豆魚蛋肉類、乳品類、蔬菜類、水果類、油脂與堅果種子類），以低油、低糖、低鹽、高纖（三低一高）為原則，避免因天冷而大吃大喝或攝取高熱量的炸物。

2.規律運動：減少久坐，每周累積150分鐘的中度身體活動，運動前需充分熱身，避免在低溫的大清早外出運動，或天冷時改採室內的運動。

3.充足睡眠：養成早睡晚起的習慣，成人每日需要睡足7至9小時；若家中有嬰幼兒，應注意保持正確的睡姿及室內通風，可使用睡袋型睡衣，或以包巾包裹幫助孩子保暖，並切記將手臂露出，避免蓋住臉部。

4.拒菸節酒：吸菸會讓血壓、血脂升高，對心血管造成不良影響，另建議以茶或水代替酒，身體更輕鬆無負擔。

5.適當腰圍：肥胖容易引起三高，男性腰圍應小於90公分、女性腰圍應小於80公分。

6.預防高血壓：牢記「722」口訣，連續7天量測、早晚各量一回共2回、每回量「2」次取平均值，建議血壓值＜140/90 mmHg。

7.預防高血糖：定期監測血糖值，空腹血糖標準值為＜126 mg/dl。

8.預防高血脂：定期監測血脂值，低密度脂蛋白膽固醇<160 mg/dl。

吳建遠提醒，三高患者、心血管疾病患者及長者都要記得規律服藥、定期回診，如有心臟病史的民眾，任何時間都要隨身攜帶病歷卡與緊急用藥以備不時之需。一旦出現胸悶、胸痛、手臂疼痛、呼吸困難、惡心、極度疲倦、頭暈等症狀，很有可能是心臟病急性發作，應立即就醫。

心臟病 三高 心血管疾病

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