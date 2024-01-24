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尿失禁如何改善？常見3類治療方法 這2種不吃藥免手術

NOW健康／連珮妤報導
圖片來源 ／NOW健康
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尿失禁是常見的泌尿系統疾病，好發於女性，可能會因此引發漏尿問題，造成社交及生活品質方面的影響，台灣食藥署說明，尿失禁會隨年齡增長而增加，此外，吸菸、肥胖、生產、過度勞動、女性停經後荷爾蒙缺乏等原因，也皆可能導致漏尿。

揮別尿失禁困擾 2大保守治療有助強化骨盆底肌防漏尿

尿失禁有多種類型，其中以應力性尿失禁最為常見，治療的方法包含保守治療、藥物治療及手術治療，相對於手術治療，臨床上傾向優先進行保守治療及藥物治療。所謂的保守治療，是以骨盆底肌運動為主，而骨盆底肌運動又可稱作凱格爾運動，可透過鍛鍊提肛肌肉群，強化和穩定骨盆腔底肌肉，進而改善漏尿情形。

▲尿失禁的治療方法包含以上3種類型。（圖／食藥署提供)

另一種是以「非侵入式刺激器」進行對骨盆底肌的刺激，又稱為被動式骨盆底肌運動，其作用原理為透過電流或磁波刺激骨盆底肌，使其收縮、運動，達到強化、鍛鍊鬆弛的骨盆底肌群，進而改善尿失禁。

非侵入式刺激器與凱格爾運動的效果相似，屬於非侵入式治療方法，主要協助無法正確執行骨盆底肌肉收縮的患者，達到強化骨盆底肌的效果。接受非侵入式刺激器治療前，應與醫師充分溝通，由醫師評估是否適用此治療方式，或由醫師根據尿失禁的原因與嚴重程度選擇適當方式，以達較佳的治療效果。

此外，使用非侵入式刺激器訓練骨盆底肌，可能會發生治療區域肌肉疼痛、暫時性肌肉痙攣或皮膚發紅等副作用，若治療後這些症狀持續未改善，應立即尋求醫師協助。

NOW健康

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