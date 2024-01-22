老闆娘工作忙常忘喝水 體內結石反覆發作 軟式輸尿管鏡取出

光田綜合醫院泌尿科醫師丁原田表示，患者的結石位置較特殊。（光田綜合醫院提供）

台灣台中謝姓女子出現血尿伴隨發燒、噁心、下背痛等發炎症狀，就醫發現在輸尿管與腎臟連接處，有一顆大小約1公分的結石，試過體外震波及一般輸尿管鏡手術，但結石「震不碎」，還移動至腎臟內部而「夾不出」，最後在光田綜合醫院泌尿科丁原田醫師的建議下，施作可彎曲的「軟式輸尿管鏡」手術，才將這顆「頑石」取出。

謝女表示，因家裡開工廠，身為「闆娘」的她，常忙工作忘了喝水，去年9月她開始出現發燒、噁心、血尿及下背遽烈疼痛等症狀，就醫後才發現是一顆不到一公分的腎臟結石作怪，她做過「體外震波」與「內視鏡手術」，都難以處理結石問題。

丁原田醫師表示，體外震波對於太過堅硬的結石，效果有限，「震不碎」的例子在臨床上常見，當體外震波手術效果有限，有患者也會施作一般的內視鏡手術。

謝女的結石位置較高，且介在腎臟與輸尿管間，石頭容易在兩邊跑來跑去，難以定位，當結石又跑回腎臟深處時，一般的內視鏡就會「夾不出」，若患者不想切開腎臟捱一刀，就需施做可彎曲的「軟式輸尿管鏡」手術，讓內視鏡一路從輸尿管深入腎臟，無論結石在輸尿管或腎臟內部，都能夾出解決病灶。

丁原田表示，軟式輸尿管鏡是近幾年才開始普及的內視鏡手術，過去若像謝女這種結石長在腎臟深處的案例，要在患者背後開個小洞，從皮膚進入腎臟去取石，不但疼痛，術後也需要一周左右的恢復時間，相當麻煩；軟式輸尿管從尿管進入，術後只需休養二天，時間較短。

丁原田提醒民眾，預防泌尿系統結石，平時一定要多喝水，不憋尿，飲食也盡量以少鹽清淡為原則，當出現劇烈腰痛、噁心發燒，不要強忍，盡速就醫。