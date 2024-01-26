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化療患者手腳發麻 中醫依體質對症下藥改善

李文德
因癌症化療的患者有三至四成時常感覺到手腳麻「浮浮的」，如手無法有力地抓取物品，嚴重影響生活。（記者李文德／攝影）
因癌症化療的患者有三至四成時常感覺到手腳麻「浮浮的」，如手無法有力地抓取物品，嚴重影響生活。（記者李文德／攝影）

癌症化學治療中，患者時常伴隨噁心嘔吐等副作用，其中手腳發麻情況占了三至四成。醫師指出，這是因化療引起的「周圍神經病變」。不過就以現在西醫治療通常是抑制神經疼痛、補充營養等，對於「麻」這類情況，僅能靠按摩、熱敷等暫時獲緩解，但目前已經有不少文獻指出中醫調理治療能夠改善周圍神經病變的各種症狀。

台灣台南奇美醫院中醫部主治醫師許晉嘉以一名57歲李姓男子為例，他是攝護腺癌病人，開始化療後三、四個月就開始出現手腳發麻，感到「浮浮」的狀況，甚至左腳無法背屈、垂足，需要靠著拐杖行走，只能求助中醫。許晉嘉也針對李男個人進行中醫調理，經過兩個多月的處方治療，手腳麻的感覺舒緩很多。

許晉嘉表示，化療引起的的周圍神經病變，是因化療藥物進入人體後，藥物會蓄積在周邊神經細胞中，才會導致手腳發麻的症狀，主要常出現在手腳末端，雖致命程度不高卻會嚴重影響患者生活機能，往往有此症狀的患者都會中斷化療。

許晉嘉表示，目前西醫針對此情形主要採取神經疼痛抑制，補充營養等，對於「麻」這類情況，僅能靠按摩、熱敷等暫時獲緩解，而目前美國食藥署並沒有強調哪種方法特別有效。

不少文獻指出，以中醫而言可對每個病患體質不同「對症下藥」調理。他也建議有數個介入的時機，第一即為術後介入、第二為化療藥物進入第二、三次就可介入。病人若擔憂剛開始化療會帶來相關症狀，建議也可在化療前多運動、洗澡時以溫熱水多沖手腳，後續在化療期間也能夠稍微緩解。

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