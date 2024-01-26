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低血糖冒冷汗心慌 食用巧克力、汽水可救急

賴昀岫
血糖如果太低，出現冒冷汗、心慌等徵兆，可食用含糖巧克力（圖）、汽水等急救；示意圖。（圖／123RF）
血糖如果太低，出現冒冷汗、心慌等徵兆，可食用含糖巧克力（圖）、汽水等急救；示意圖。（圖／123RF）

氣溫下滑，不少人會吃火鍋等高熱量食物暖身，也常窩在室內追劇、滑手機，醫師指出，這些不健康的飲食生活型態，會影響熱量消耗及血糖控制，如果血糖太低時，要注意冒冷汗、心慌等警示徵兆，可食用含糖巧克力、汽水、運動飲料等救急。

有些民眾因為飲食不正常等原因，出現低血糖狀況，台大醫院副院長、家庭醫學科教授黃國晉提醒，糖尿病患者更要注意，因為他們的低血糖，可能是服用藥物或施打胰島素造成，平常要注意冒冷汗、心慌等警示症狀，如果家裡有血糖機可以測一下，也可準備好吸收的單醣類，或升糖激素等胰島素拮抗劑因應。

血糖如果太低，出現冒冷汗、心慌等徵兆，可食用含糖巧克力、汽水（圖）等急救；示意圖...
血糖如果太低，出現冒冷汗、心慌等徵兆，可食用含糖巧克力、汽水（圖）等急救；示意圖。（圖／123RF）

雖然俗稱「快樂水」的可樂、汽水等含糖飲料要少喝，不過黃國晉表示，滿多患者在緊急狀況下，喝了能快速改善低血糖狀況，也可以準備容易吸收的方糖、運動飲料、巧克力等，如果患者低血糖而快暈厥，家人可以趕快協助施打升糖激素。

黃國晉提醒，第一型糖尿病患者有使用胰島素，一定要注意血糖控制。常發生低血糖的族群，包括使用控制胰島素的針劑或藥物患者、胰島素排除與代謝受影響的腎臟病病人、老年人、打了胰島素針劑或藥物後忘記吃東西等患者，也有些屬於生病或者胃口不好的人，同樣比較容易發生低血糖的情形。

有些民眾會使用「168」等間歇性斷食，黃國晉說，執行一定要確保沒有糖尿病。還有些民眾會在使用胰島素控制藥品或針劑後出門運動，部分民眾則擔心運動前進食對腸胃不好，基本上還是建議吃完東西再出門，也可以帶著甜食等升糖物質。

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