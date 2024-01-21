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中風8危險因子中3項要當心 別讓末梢血循障礙成導火線

NOW健康／陳曉彤報導
（取材自NOW健康）
（取材自NOW健康）

氣溫下降手腳冰冷很正常？但你知道手腳冰冷意謂血液循環不良，對於本身有三高、糖尿病、肥胖等慢性病族群來說，這可是身體警訊！尤其冬季又是中風好發期，一旦血夜循環不佳，恐釀成血管阻塞或破裂的導火線，情況嚴重還可能重創認知、感覺、語言、平衡、運動等功能，造成不可挽回的傷害。

中風又可分成阻塞型（缺血型）及出血型，多好發於老年人，桃園藝安復健科診所醫師李翊豪表示，阻塞型病因和血管粥狀硬化導致血液循環差，或高血壓長期不控制演變成血管病變有關；出血型也與高血壓有關，此外若有動脈瘤、動靜脈畸形等腦部或血管疾病，也易引起血管出血造成中風。值得注意的是，年輕人也會因動脈畸形等病變發生中風。

根據衛福部國健署資料顯示，中風主要有8大高危險因子，包含：（1）吸菸、（2）運動量不足、（3）肥胖、（4）高血壓、（5）糖尿病、（6）膽固醇過高、（7）心房顫動（又稱心律不整）及（8）腦中風家族史等情形，一旦符合8大危險因子的其中3項即屬於高危險族群。這類民眾平時須注意心血管健康、做好慢性病控制，並掌握中風前兆口訣「微笑、舉手、說你好」，只要微笑時雙臉不對稱、無法舉起手、說話不清楚，就要提高警覺，立即尋求專業醫師協助。

中風送醫須分秒必爭，讓患者及早施打血栓溶解劑，才能盡快脫離險境，以往大眾認知是把握黃金3小時，健保署去（2023）年10月已放寬規定，使用血栓溶解劑rt-PA藥品處置時間已延長至4.5小時。李翊豪醫師強調，中風時間拖越久，腦部缺血造成的損傷越難恢復，因此必須及時掌握救援時間。

中風治療可分為3階段：急性期、亞急性期、慢性期。李翊豪醫師說明，「急性期」會針對中風發生初始階段出現的血管栓塞、吸入性肺炎等內科問題做治療，並穩定患者的血壓及血糖；「亞急性與慢性期」則是功能性復健階段，一般中風常見後遺症如肢體動作不平衡，出現輕癱或偏癱現象，此時會根據患者病況安排物理治療、職能治療及語言治療。

李翊豪醫師進一步指出，「物理治療」主要以下肢訓練為主，加強肌力、訓練平衡，目標是讓患者可以恢復以往行走自如的模樣；「職能治療」重點在於恢復上肢功能，幫助患者順利活用手指、手掌，完成吃飯、拿東西等日常動作；「語言治療」則是針對吞嚥功能、說話清楚度的部分。患者中風後也可能引起憂鬱、情緒障礙或認知能力下降……等情形，醫院也會安排心理師介入，適時給予協助。

台北澄石藥局藥師王耀興分享1名8旬伯伯本身患有三高、糖尿病，每到冬天就容易手腳冰冷，為改善末梢血液循環不良問題，因此聽從藥師建議，每日定期補充銀杏葉萃取物，並做好保暖工作，後來手腳冰冷獲得改善，活動力也比以前好了許多。

若有末梢血液循環方面的問題平時能吃什麼來保養？王耀興藥師指出，銀杏葉萃取物可促進末梢血液循環，加速血液流動速度，減少血液凝固風險，針對有中風史的民眾，除了服用醫師開立的藥品外，為預防中風再犯，常見患者也會到藥局諮詢是否有輔助性的藥品或保健食品可補充。

王耀興藥師強調，在挑選銀杏葉萃取物產品時要注意，不同的提煉、製成方式會連帶影響製成物的含量及穩定性，進而產生藥效落差問題，因此建議選用知名的大廠如循利寧，其內含從銀杏葉萃取出來的銀杏類黃酮，能促進末梢血液循環，可用於改善手腳冰冷、末梢神經痠麻、微循環不好等症狀。尤其是中風高風險族群，平時可透過服用銀杏葉萃取物，避免血液容易凝固產生血栓，提早預防中風危機。

「不僅中風搶救有黃金期，復健也有黃金期。」李翊豪醫師提醒，根據研究顯示，中風患者在3個月內復健成效最快速，3至6個月後仍有進步，但成效就會趨緩，一旦復健超過半年，進步速度相對來說會比較慢。

患者若想要恢復以往神采、順利回歸生活，一定要把握中風後的半年積極復健，同時要重視身體警訊，規律運動、飲食攝取均衡、避免吸菸喝酒等習慣，以防中風2次復發。

NOW健康

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