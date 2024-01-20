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「這4癌」無有效癌症篩檢實證 胰臟癌也是其一 如何及早發現就醫診治？

健康醫療網／記者吳儀文報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

最新衛福部2021年癌症登記報告出爐，肺癌成為十大癌症之首。不過，現在有低劑量電腦斷層（LDCT）可以幫助民眾早期發現早期治療，並已納入公費篩檢中。另外，口腔癌、大腸癌、子宮頸癌、乳癌也有有效的篩檢工具可以幫助早期篩檢，皆是衛福部「五癌篩檢」中的項目之一。

然而，癌症中卻有4種癌對健康造成威脅，但仍沒有有效的篩檢工具，可以幫助無症狀者早期發現、治療，而胰臟癌就是其中之一。這些癌症越晚發現治療就會越棘手，民眾該如何及早發現、就醫診斷呢？台灣國健署癌症防治組組長林莉茹提醒，民眾應注意4癌各自的警示症狀，若自覺有異常症狀應及早診治。

胰臟癌等4癌症無實證建議篩檢 但對健康皆有威脅

國健署表示，目前攝護腺癌、胰臟癌、非何杰金氏淋巴瘤、子宮體癌等4癌，國際間尚無實證建議對無症狀者進行篩檢。不過根據衛福部110年癌症登記資料顯示，攝護腺癌在台灣十大癌症中排行第6位，癌症發生人數為7,481人，在男性癌症發生率中排行第5位。

而胰臟癌在十大癌症排行中，相較於2020年排序前進2個名次，目前是第10位，癌症發生人數為3190人。另外，非何杰金氏淋巴瘤、子宮體癌雖然皆未擠進十大癌症排行中，但非何杰金氏淋巴瘤在男性、女性十大癌症排行中都是第10名，子宮體癌則是女性十大癌症排行中第5名。

注意4癌警示症狀 有異常應及早就醫診斷

這4個癌症雖然並非五癌篩檢之一，但對於健康也有很大的威脅，因此林莉茹提醒，民眾若察覺自身有以下異常症狀，務必就醫並遵循醫師指示，及早診治：

攝護腺癌：

小便無力、頻尿、急尿及夜尿等排尿症狀或不明原因骨頭疼痛。

胰臟癌：

40歲以上沒有糖尿病家族史，惟近期有糖尿病、上腹痛或背痛，疑似來自後腹腔，且上腸胃檢查卻無特殊發現、體重明顯減輕、黃疸、茶色尿合併灰白便的膽道阻塞、不明原因性胰臟炎、脂肪便者。

非何杰金氏淋巴瘤：

不明原因發燒發燒38°C以上、6個月內體重減輕達10%、夜間盜汗、局部或全身如頸部、腋下、鼠蹊等表淺淋巴腺無痛性腫大。

子宮體癌：

不正常的出血，包括：月經週期紊亂、長期持續性出血、月經長久不來後突然大量出血或者停經後的出血。


資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60622

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