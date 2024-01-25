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吐奶用噴的 嬰兒肥厚性幽門狹窄 這些要注意

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「嬰兒肥厚性幽門狹窄」可能會讓嬰兒每餐都有噴射式嘔吐，嘔吐情形愈來愈頻繁，造成體重日漸減輕；示意圖。（圖／123RF）
「嬰兒肥厚性幽門狹窄」可能會讓嬰兒每餐都有噴射式嘔吐，嘔吐情形愈來愈頻繁，造成體重日漸減輕；示意圖。（圖／123RF）

許多新生兒會有溢奶的情形，可能會由嘴角、鼻孔流出，甚至也有可能溢奶得很厲害，出現類似嘔吐般噴出的情形。不過，台灣國泰綜合醫院小兒科主任級醫師林隆煌提醒，如果嘔吐情形愈來愈頻繁，程度愈來愈厲害，甚至幾乎每餐都有噴射式嘔吐，使得體重日漸減輕時，就要懷疑可能是「嬰兒肥厚性幽門狹窄」。

林隆煌醫師提到，之前就有一名45天大的嬰兒因為頻繁嘔吐、體重沒有增加而就醫，經過一系列檢查後，確診為先天性嬰兒肥厚性幽門狹窄，安排住院便先對其嘔吐造成的脫水、電解質不平衡等問題進行矯正，並會診小兒外科醫師進行幽門環狀肌切開術，術後狀況良好，住院7天順利出院。

什麼是嬰兒肥厚性幽門狹窄？會有哪些症狀？

「賁門」是胃的入口，位在食道和胃之間，食物須經過賁門才會進到胃裡。林隆煌醫師表示，由於新生兒的賁門功能尚未成熟，進入胃裡的奶水很容易就會因此回流到食道、口腔，產生「溢奶」的情形。

而「幽門」則是胃的出口，位於胃和十二指腸之間，當食物經過胃初步消化後就會經由幽門進入十二指腸。林隆煌醫師提到，「嬰兒肥厚性幽門狹窄」就是因為幽門的肌肉層肥厚，導致通道擠壓變窄、肥厚的肌肉無法放鬆，產生嘔吐的症狀。

林隆煌醫師說明，當胃裡的奶水因為幽門肥厚不能順利進入十二指腸時，胃會產生更強而有力的蠕動，試圖讓奶水通過狹窄的幽門，但劇烈的蠕動反而會使無法通過幽門的奶水嚴重逆流，造成噴射式嘔吐，因此患者會出現經常性嘔吐，尤其是開始餵食時會特別明顯。

嬰兒肥厚性幽門狹窄如何診斷？手術如何治療？

由於經常性嘔吐的關係，嬰兒肥厚性幽門狹窄的患者體重不增反減，同時會有尿量減少，甚至脫水的情形。林隆煌醫師表示，通常症狀出現的年齡層為2至6週的嬰兒，而男嬰發生率為女嬰的4-6倍，不過確切的病因不明，目前推測是因胃幽門副交感神經叢發育不成熟，使蠕動不協調導致肌肉肥厚。

林隆煌醫師提到，當患者有疑似症狀時，小兒胃腸科醫師可藉由腹部超音波很快做出正確的診斷，若檢查發現幽門肌肉層厚度超過3－4 mm，幽門直徑10－14mm，幽門長度15－19mm，即可確定診斷。

而嬰兒肥厚性幽門狹窄可以透過幽門環狀肌切開術治療，林隆煌醫師說明，醫師會在患者右上腹橫切約3－4公分的傷口進入腹腔，找到肥厚的幽門進行手術，術後4小時病人即可餵食，一般在術後1－2天進食良好即可出院。

不過，林隆煌醫師提醒，除了嬰兒肥厚性幽門狹窄，還有許多原因會造成新生兒嘔吐，如：胃食道逆流、十二指腸閉鎖或狹窄、十二指腸蹼、腸旋轉不良、環狀胰腺、先天性巨結腸症、先天性腎上腺增生症、嚴重感染（泌尿道感染、敗血症）等，若有疑似症狀仍需要就醫，經各項檢查鑑別診斷後再進行治療。（本文由「健康醫療網」提供，http://healthnews.com.tw/）

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