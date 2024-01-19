我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人貪便宜？亞馬遜、Netflix、博物館也共用會員卡

好市多嚴查 華女用共同帳戶下丈夫的卡 也被攔

長期鼻塞吃藥沒效 竟是鼻中「1原因」所致

健康醫療網／記者王冠廷報導
（圖／健康醫療網提供）
（圖／健康醫療網提供）

25歲擔任護理師的賴先生長年受鼻塞所苦，且用藥也無法有效改善，鼻子不暢通影響精神與睡眠品質，吸鼻子的異音和頻繁擤鼻涕更對生活與工作造成困擾。直到日前求助醫院耳鼻喉科，才發現是鼻中隔彎曲所致，進行結構式鼻整形手術、延長鼻中隔後，鼻子暢通、鼻形也變得更挺，一次改頭換面、重拾清爽人生。

鼻形不正又鼻塞 鼻中膈彎曲所致

賴先生有感自己鼻形不正，同時想解決鼻塞問題，曾赴耳鼻喉科診所動手術，但鼻塞狀況沒有根治。收治賴先生的羅東博愛醫院耳鼻喉科張家豪醫師，在內視鏡檢查下，才發現鼻塞、鼻樑歪斜都是鼻中隔彎曲所致。

張家豪醫師表示，兩鼻腔之間的分隔板稱為「鼻中隔」，鼻中隔彎曲其實很常見，輕微彎曲不至於影響鼻功能、肉眼也無法分辨，外觀與一般人無異，但嚴重的鼻中隔彎曲可能造成鼻塞、影響鼻竇功能而產生鼻竇炎，成因可能為先天發育生成，或後天外力意外所致。

結構式鼻整形術 改善彎曲和鼻塞

經張家豪醫師評估後，進行「鼻中隔彎曲手術」結合自韓國首爾峨山醫學中心習得的技術「結構式鼻整形手術」，張家豪醫師利用賴先生自體鼻中隔軟骨延長鼻中隔，將彎曲的鼻中隔回復至正軌，並利用異體真皮增高鼻樑和修飾過於突出的駝峰。一次手術便暢通呼吸道、矯正鼻樑，改善鼻子外觀。

張家豪醫師表示，一般人常將鼻塞與感冒聯想，但其實，下鼻甲肥厚、鼻中隔彎曲、慢性鼻竇炎也是造成長期鼻塞的可能原因。鼻子各類症狀環環相扣，長期鼻中隔彎曲或過敏性鼻炎，可能導致慢性鼻竇炎。

合併鼻甲手術 搭配噴劑保養

鼻中隔彎曲會使鼻噴劑不易噴進鼻腔，導致過敏性鼻炎或慢性鼻竇炎控制不佳。結構式鼻整形手術中可合併下鼻甲手術，透過電燒與雷射讓下鼻甲體積縮小，或是同時進行鼻竇炎內視鏡手術進行鼻部整體改善，後續再搭配鼻噴劑做保養，效果顯著。

鼻塞是不分年齡的常見症狀，張家豪醫師提醒，若是長期用藥鼻塞仍不見好轉、反覆流鼻血、嗅覺減退、睡覺打呼、睡眠呼吸中止等情況，建議到醫院檢查是否為鼻構造問題，評估是否透過結構式鼻整形手術同步根治鼻塞與美化鼻外觀，幫助自己找回生活品質。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60577

上一則

紅斑性狼瘡 肺纖維化高危險族群

延伸閱讀

新加坡鷹標風油精 有效緩解許多疼痛 用途廣泛

新加坡鷹標風油精 有效緩解許多疼痛 用途廣泛
中醫「三伏貼療法」 改善過敏鼻炎、氣喘

中醫「三伏貼療法」 改善過敏鼻炎、氣喘
鼻道愈寬愈不鼻塞？通道過大「空鼻症」反而易感鼻塞、呼吸困難、憂鬱

鼻道愈寬愈不鼻塞？通道過大「空鼻症」反而易感鼻塞、呼吸困難、憂鬱
孩子耳朵流水恐是中耳炎？ 中醫曝常見原因與治療方法

孩子耳朵流水恐是中耳炎？ 中醫曝常見原因與治療方法

熱門新聞

圖片來源 ／NOW健康

洗碗精買「天然」、「有機」較安全？ 學者打破迷思

2024-01-12 23:30
民進黨前主席施明德在36歲時發現B肝帶原，而後有定期追蹤檢查。聯合報系資料照片

施明德肝癌逝 肝基會提醒「這些人」是好發族群

2024-01-15 13:44
（圖／NOW健康提供）

老人別「吃粗飽」養老養腦採麥得飲食 可提前防失智

2024-01-17 02:30
圖片來源 ／健康醫療網

天冷高血壓飆高、頭暈又頭痛 中醫1茶飲降壓、治失眠

2024-01-13 00:00
珍珠奶茶上癮會有什麼危害？(Pexels)

快看世界／研究：喝珍珠奶茶上癮 可能影響心理健康

2024-01-17 15:43
(取材自健康醫療網)

虛弱別以為只是老化 醫：「這疾病」常因警覺不足害腎惡化

2024-01-14 00:45

超人氣

更多 >
北加矽谷洛斯阿圖雙屍命案 證實兩人皆為谷歌工程師

北加矽谷洛斯阿圖雙屍命案 證實兩人皆為谷歌工程師
北加矽谷雙屍命案 疑中國工程師夫妻因裁員釀悲劇

北加矽谷雙屍命案 疑中國工程師夫妻因裁員釀悲劇
波音客機脫落的門板 是這國製造…運安委員會提供新細節

波音客機脫落的門板 是這國製造…運安委員會提供新細節
凱特王妃住院 每日郵報曝光王子妃病史

凱特王妃住院 每日郵報曝光王子妃病史
辛芷蕾演「繁花」 光走路就學了2年… 雙腳都磨出血

辛芷蕾演「繁花」 光走路就學了2年… 雙腳都磨出血