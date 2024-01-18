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男子出車禍「右腳與身體僅剩皮膚相連」醫精準接合助恢復行走

健康醫療網／記者王冠廷報導
（圖／健康醫療網提供）
（圖／健康醫療網提供）

31歲吳男當時凌晨開車不慎打滑，撞向對向來車，車頭全毀，踩煞車的右腳也連帶受創，劇烈撞擊下腳踝95%斷裂，包含腳骨、血管、肌腱、神經全斷，右腳與身體僅薄薄皮膚相連，斷肢險噴飛，送至醫院急救時情況慘不忍睹。

傷口沾滿油污砂石 面臨截肢命運

其下肢末端足踝組織複雜精細，重建難度高，且緊急送抵醫院時，吳男斷肢處沾滿油污和砂石，原本面臨截肢命運，但羅東博愛醫院骨科足踝專科醫師王秋猛收案後，評估仍有機會將斷肢接回重建。醫療團隊把握黃金時機，1小時內手術團隊到位後，備妥手術室即展開馬拉松接合手術。

清創、縫補骨骼血管肌腱 成功接回斷肢

為防止細菌感染，在斷肢接回前，醫護人員花費長時間將沾滿機油、砂石的傷口髒污一一剔除，接著王秋猛醫師將斷骨處以4根骨釘固定，並依序縫補接回肌腱、神經、血管共10餘條組織；一旦骨骼接合錯位或肌腱血管神經對接錯誤，可能導致組織壞死，手術難度極高。

王秋猛醫師表示，足踝是下肢重要關節，結構繁複精細，必須對後足解剖構造有十足了解把握才能準確接回斷肢。他將斷肢大部分接回並縫補後，由整形外科林祁岷醫師帶領團隊接續進行血管顯微手術，手術過程將近9小時。術後3天觀察傷口無感染惡化壞死，顯見清創確實、斷肢重建成功、感染科抗生素組合投藥精準。

妥善急救＋積極復健 恢復正常行走

後續吳男配合復健醫學科密集復健，同時進行高壓氧療程，傷口組織修復快速，3個月後就能拆下鋼釘練習走路，4個月後即重回工作崗位，不到半年已能恢復正常行走、重拾生活步調，外觀與常人無異。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60579


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