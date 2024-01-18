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7旬翁疑天冷心肌梗塞 消防員搶救僅花46分鐘 醫讚：教科書等級

記者趙容萱／台中即時報導
救護人員在車上使用「經皮心律調節器TCP」穩定患者心跳脈搏，發揮關鍵作用，左為急診室主治醫師陳昱峰、右為消防隊員陳進鴻。（亞大醫院提供）
救護人員在車上使用「經皮心律調節器TCP」穩定患者心跳脈搏，發揮關鍵作用，左為急診室主治醫師陳昱峰、右為消防隊員陳進鴻。（亞大醫院提供）

台灣台中73歲廖姓男子上個月疑因天冷，急性心肌梗塞發作，經緊急通報消防局送醫，消防員到場後以心電圖檢查，確認病情後聯絡線上醫師指導採取「TCP 經皮心律調節器」，維持穩定心跳及血壓，到院後立即交由待命醫療團隊接手，手術置放支架打通血管，全程耗時46分鐘，讓急診醫師直說「簡直教科書等級！」

亞洲大學附屬醫院急診醫學科主任鍾侑庭說，廖男有心血管疾病，服藥控制中，但疑似天氣變冷，日前清晨突然劇烈胸痛、胸悶、心悸、冒冷汗等，家屬發現後趕緊通報消防隊協助送醫，由於這類心梗患者若症狀嚴重，恐在數小時內猝死，據統計，有半數以上的病人皆為到院前死亡，因此搶救過程每分每秒都很關鍵。

出勤的高級救護技術員、霧峰消防分隊隊員陳進鴻說，患者上車後，立即將觀察到的症狀傳到線上指導醫師群組，同時啟動心電圖檢查，醫師立即判斷為ST區段上升急性心肌梗塞合併心因性休克，旋即啟用遠距醫療系統APP，並配合醫師指示，使用TCP穩定患者心跳、脈搏，順利在十分鐘後抵達醫院。

心臟檢查室主任潘泓智說，由於前端通報迅速，心血管中心團隊備妥導管室，患者到院立即抽血、斷層掃描等，發現其右冠狀動脈全塞，與家人評估後決定緊急置放支架，最後順利打通血管，全程約46分鐘，患者也在四天後順利出院。

鍾侑庭說，心肌梗塞是急診常見三大急症之一，救護員若能在到院前為患者檢測12導程心電圖，同時透過經皮心律調節器穩定患者心跳、血壓，並搭配氧氣罩提升血氧濃度，都能大幅降低到院前死亡的風險，以廖男從通報到就醫的過程，幾乎可以說是教科書等級。

廖姓急性心肌梗塞患者在消防及醫療團隊合作無間下，順利在46分鐘打通血管救回一命。...
廖姓急性心肌梗塞患者在消防及醫療團隊合作無間下，順利在46分鐘打通血管救回一命。（亞大醫院提供）

檢測 心血管疾病 猝死

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