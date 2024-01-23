海扶刀 無痕切子宮肌瘤

子宮肌瘤有時可能會出現月經異常、腹部疼痛、腹部腫脹或便祕等不適症狀，治療方式須經由醫師評估；示意圖。（圖／123RF）

30歲的陳小姐與先生結婚一年，最近6個月小腹逐漸隆起，而且合併嚴重經痛，就醫檢查竟發現一顆12公分大的子宮肌瘤！然而，陳小姐擔心手術切除會導致子宮有傷疤，影響懷孕風險。經醫師施行新式「海扶刀」治療，利用熱能打擊病灶，可有效保護子宮。

常見婦女病 經痛腹脹快就醫

台灣林口長庚醫院婦產部主治醫師謝武橋表示，子宮肌瘤是很常見的婦科疾病，以台灣為例，根據研究，停經前婦女49.7％有子宮肌瘤。子宮肌瘤通常是良性的，有時候可能出現一些不適症狀，包含月經異常、腹部疼痛、腹部腫脹、解尿困難或便祕 。定期的婦科檢查，對於早期診斷與檢測 至關重要。

手術3特點 保護子宮

陳小姐跑遍多家醫院看診，所有醫師都建議她接受手術切除子宮肌瘤，但她非常擔心手術處理子宮肌瘤會導致子宮有傷疤，進而造成懷孕時發生子宮破裂的風險。謝武橋醫師與團隊評估，陳小姐病灶清晰、低度血流供給、聲通道安全，且治療焦點可及，符合海扶刀手術治療的治療原則，因此陳小姐決定接受海扶刀治療。

海扶刀是一種無創傷的手術方式，全名為高強度聚焦超聲波治療（High Intensity Focused Ultrasound，HIFU），故名思義乃透過體外超聲波的可聚性、方向性、與穿透性，將焦點鎖定於病灶的位置，治療焦點的溫度可以上升到60至100度，讓病灶組織凝固壞死。

１無創治療

海扶刀手術治療，是利用熱能針對病灶打擊，需要輕度麻醉，但不需要插管，肚子上也沒有任何傷口。

２保護子宮

因海扶刀治療焦點能精準放置於病灶，所以不會傷害子宮其餘健康組織，不會有子宮破壞的問題。

３恢復快速

傳統手術，不論是開腹或微創，病患都需要時間恢復。然而海扶刀術後，病患可以直接回到正常生活。

擔任潛水教練的陳小姐，術後一個禮拜就可以回到職場。術後一個月，她開心的向醫師回報，肚子表面恢復平坦，也無凸起，很滿意治療效果，對整個醫療團隊的致上謝意。

謝武橋表示，海扶刀對於有生育需求，需要保留子宮，甚至是保護子宮的功能的病患，是非常適合的選項。無論是海扶刀或海芙刀的治療原理都是一樣的，患者是否適合，需要由專業醫療團隊評估後進行。

（本文由「健康醫療網」提供）