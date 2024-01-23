我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州補貼首購族買房 改採抽籤模式 4月抽獎

川普挑副手大戲宛如實境秀 拉馬斯瓦米、諾姆最被看好

海扶刀 無痕切子宮肌瘤

健康醫療網
子宮肌瘤有時可能會出現月經異常、腹部疼痛、腹部腫脹或便祕等不適症狀，治療方式須經由醫師評估；示意圖。（圖／123RF）
子宮肌瘤有時可能會出現月經異常、腹部疼痛、腹部腫脹或便祕等不適症狀，治療方式須經由醫師評估；示意圖。（圖／123RF）

30歲的陳小姐與先生結婚一年，最近6個月小腹逐漸隆起，而且合併嚴重經痛，就醫檢查竟發現一顆12公分大的子宮肌瘤！然而，陳小姐擔心手術切除會導致子宮有傷疤，影響懷孕風險。經醫師施行新式「海扶刀」治療，利用熱能打擊病灶，可有效保護子宮。

常見婦女病 經痛腹脹快就醫

台灣林口長庚醫院婦產部主治醫師謝武橋表示，子宮肌瘤是很常見的婦科疾病，以台灣為例，根據研究，停經前婦女49.7％有子宮肌瘤。子宮肌瘤通常是良性的，有時候可能出現一些不適症狀，包含月經異常、腹部疼痛、腹部腫脹、解尿困難或便祕。定期的婦科檢查，對於早期診斷與檢測至關重要。

手術3特點 保護子宮

陳小姐跑遍多家醫院看診，所有醫師都建議她接受手術切除子宮肌瘤，但她非常擔心手術處理子宮肌瘤會導致子宮有傷疤，進而造成懷孕時發生子宮破裂的風險。謝武橋醫師與團隊評估，陳小姐病灶清晰、低度血流供給、聲通道安全，且治療焦點可及，符合海扶刀手術治療的治療原則，因此陳小姐決定接受海扶刀治療。

海扶刀是一種無創傷的手術方式，全名為高強度聚焦超聲波治療（High Intensity Focused Ultrasound，HIFU），故名思義乃透過體外超聲波的可聚性、方向性、與穿透性，將焦點鎖定於病灶的位置，治療焦點的溫度可以上升到60至100度，讓病灶組織凝固壞死。

１無創治療

海扶刀手術治療，是利用熱能針對病灶打擊，需要輕度麻醉，但不需要插管，肚子上也沒有任何傷口。

２保護子宮

因海扶刀治療焦點能精準放置於病灶，所以不會傷害子宮其餘健康組織，不會有子宮破壞的問題。

３恢復快速

傳統手術，不論是開腹或微創，病患都需要時間恢復。然而海扶刀術後，病患可以直接回到正常生活。

擔任潛水教練的陳小姐，術後一個禮拜就可以回到職場。術後一個月，她開心的向醫師回報，肚子表面恢復平坦，也無凸起，很滿意治療效果，對整個醫療團隊的致上謝意。

謝武橋表示，海扶刀對於有生育需求，需要保留子宮，甚至是保護子宮的功能的病患，是非常適合的選項。無論是海扶刀或海芙刀的治療原理都是一樣的，患者是否適合，需要由專業醫療團隊評估後進行。

（本文由「健康醫療網」提供）

檢測 便祕

上一則

胃潰瘍痛起來要人命 食養調理助你養好胃

延伸閱讀

治療鼻中膈彎曲 改善睡眠呼吸中止症 一覺到天亮

治療鼻中膈彎曲 改善睡眠呼吸中止症 一覺到天亮
80歲翁車禍不知血胸 持續吃這藥差一點「流血流到死」

80歲翁車禍不知血胸 持續吃這藥差一點「流血流到死」
馬克宏促生育政策惹議 女權人士：別管我們的子宮

馬克宏促生育政策惹議 女權人士：別管我們的子宮
繼凱特王妃後 英王查理三世下周也將動手術

繼凱特王妃後 英王查理三世下周也將動手術

熱門新聞

圖片來源 ／健康醫療網

「這4癌」無有效癌症篩檢實證 胰臟癌也是其一 如何及早發現就醫診治？

2024-01-20 05:00
民進黨前主席施明德在36歲時發現B肝帶原，而後有定期追蹤檢查。聯合報系資料照片

施明德肝癌逝 肝基會提醒「這些人」是好發族群

2024-01-15 13:44
（取材自NOW健康）

「抗菌」清潔劑到底抗什麼菌？專家解釋超乎你的想像

2024-01-22 00:45
（圖／NOW健康提供）

老人別「吃粗飽」養老養腦採麥得飲食 可提前防失智

2024-01-17 02:30
珍珠奶茶上癮會有什麼危害？(Pexels)

快看世界／研究：喝珍珠奶茶上癮 可能影響心理健康

2024-01-17 15:43
（取材自NOW健康）

失眠吃什麼改善？網推10大助眠食物 其中4樣來自動物

2024-01-21 23:45

超人氣

更多 >
數名中國人槓上倫敦街頭鋼琴家 影片炸鍋逾300萬人觀看

數名中國人槓上倫敦街頭鋼琴家 影片炸鍋逾300萬人觀看
清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力

清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力
谷歌華裔工程師陳立人曾發帖：妻子搧耳光 我開始還手

谷歌華裔工程師陳立人曾發帖：妻子搧耳光 我開始還手
好市多大部分利潤來自商品銷售？你錯了

好市多大部分利潤來自商品銷售？你錯了
深信能改變他…中國女留生遭多次家暴 被勒頸才報警

深信能改變他…中國女留生遭多次家暴 被勒頸才報警