眼睛出現複視、疊影 小心甲狀腺亢進眼病變

甲狀腺亢進的症狀為心悸、冒汗、手抖、體重減輕等，醫師提醒，若有明顯不舒服，應盡速就醫確認甲狀腺功能是否異常；示意圖。（圖／123RF）

從事科技業的黃先生，最近經常感覺到心悸、肢體顫抖、進行簡單的運動就氣喘吁吁、體力大不如前、體重也大幅減低，同時眼睛也常感覺到乾澀不舒服，以為只是工作關係造成的用眼過度，因此沒放在心上。三個月後，看東西總容易產生複視、疊影的現象，且常讓身邊的人誤會在瞪人，眼睛明顯有突出的現象。就醫經抽血檢查後，診斷為甲狀腺亢進，眼睛凸出與乾澀問題，可能是甲狀腺亢進所造成的眼病變。

台灣新竹台大分院生醫醫院代謝內分泌科林家宏醫師表示，在甲狀腺機能亢進的患者中，約有二成左右可能合併甲狀腺眼病變，而甲狀腺眼病變是一種甲狀腺亢進在眼睛上的表現，會導致眼窩肌肉肥厚、脂肪增生及周遭組織發炎腫脹，進一步眼球被推擠向外凸出，影響到眼睛轉動時的活動度，以及因眼睛無法完全閉合而產生不適或疼痛。

林家宏醫師說明，約半數的甲狀腺眼病變病人，願意配合醫囑按時服藥和回診，將甲狀腺功能控制得宜，並避免抽菸或二手菸，適時使用人工淚液或眼罩避免眼睛無法閉合而角膜破皮，眼病變就能緩慢改善。若甲狀腺功能已被控制，眼睛仍有症狀時，醫師會依照嚴重程度評估治療選項，包括類固醇、免疫調節藥物或是眼科手術，搭配代謝內分泌科與眼科聯合治療，就可能讓眼睛的活動度和外觀有所改善，並保有良好的生活品質。

因此，林家宏醫師提醒若有明顯甲狀腺亢進之症狀如心悸、冒汗、手抖、體重減輕，合併有眼凸或甚至複視的情形，建議盡速就醫確認是否有甲狀腺功能異常之問題，並接受適切的內科與眼科治療，以免錯過治療的最佳時機。

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