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貧血7大症狀 除了易累、頭痛頭暈 竟會造成視力受損

NOW健康／陳郁茹報導
圖片來源 ／NOW健康
圖片來源 ／NOW健康

你常常覺得沒精神、容易頭痛或感到呼吸困難嗎？那有可能是「貧血」的症狀！根據病症的嚴重程度，從幾乎沒有症狀的輕微貧血，到可能危及生命的嚴重貧血都有，因此當有相關症狀時，能立即發現並予以適當的治療十分重要。《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤「貧血症狀」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的貧血症狀排行。

缺鐵性貧血精神差、易疲倦 長期頭痛、頭暈要注意

觀察網友針對「貧血症狀」相關話題的討論，可以發現「影響精神狀態」是最受網友熱議的常見症狀。就有網友發文表示自己明明「有睡滿8小時，但是上課總是很累」，並詢問有什麼解決方式，有網友提醒「缺鐵性貧血」也會疲勞，我女兒累了2個月，帶她抽血檢查，補充鐵劑精神差很多」，也有人建議「如果有貧血可以吃些富含鐵質的蔬果及作一些有氧運動」，說明若是缺鐵性貧血，可以從飲食習慣開始改變，多補充富含鐵質的食物，也可以做一些適當的低強度運動，促進血液循環。

時常「頭痛、頭暈」也是貧血常見的症狀之一，就有網友說「我是嚴重貧血！半年前開始頭暈頭痛持續了幾個月，有幾次感覺要暈倒」，也有人表示自己「本身有貧血的問題」，並「偶爾覺得注意力不集中，很容易想睡覺，偶爾也會頭痛」，但不知道該怎麼辦。有人分享經驗道，自己是「吃鐵錠3個月+調整作息正常睡覺+吃避孕藥調經+中藥調理，才開始有改善症狀」，並鼓勵發文者「我個人是從滿多方面下手，3個月才有改善頭暈目眩、臉色蒼白，加油」，表示健康的事不能急，只要循序漸進的調理身體，漸漸的就會有所改善。

貧血恐讓身體缺氧 皮膚容易蒼白暗沉

貧血可能會導致身體輸送氧氣的能力下降，進而造成身體缺氧。根據貧血嚴重程度的不同，可能會出現一系列症狀，包括「呼吸困難、呼吸急促」、「心律不整」、「胸痛」等病徵；缺氧也容易會對身體功能造成影響，例如由於營養不足而導致「皮膚變得蒼白或暗沉」，或眼睛的供血不足也可能在無形中使「視力受損」。

貧血若不嚴重，常會被患者忽略其症狀與危險性，但若長期不理會，可能提高心臟疾病等風險，對健康帶來更大的威脅，因此若你發現有以上提及的貧血症狀，建議可以及早接受診斷與治療，讓我們一起保持身體健康吧！

NOW健康

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