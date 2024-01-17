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研究：氣喘補充Omega-3 或可助改善肺功能

中央社台北17日電

氣喘發作惱人，台灣每年約有700人因此喪命，但氣喘不能治癒，只能靠藥物跟減少接觸誘發因子。北醫大研究團隊發現，成年氣喘患者適當補充Omega-3脂肪酸，或可改善肺功能。

台北醫學大學近日舉辦2024國際胸腔醫學研討會，並在會中分享這項研究成果指出，台灣成人氣喘盛行率約為10%到15%，推估國內約200萬人身受氣喘所苦，衛福部2021年統計資料，台灣每年因氣喘死亡約700人，千萬不可小看氣喘對健康的威脅。

氣喘患者往往只能使用氣喘藥物及減少接觸誘發因子，例如注意保暖、遠離菸害、定期打掃及遠離刺激性氣味等。北醫大醫學系教授陳揚卿說明，過去研究可能因為時間及數據累積不足，並未發現Omega-3脂肪酸的補充可緩解氣喘的症狀。

北醫大研究團隊近期統計10年來相關研究，針對資料庫共16項試驗、近500名氣喘患者進行統合分析，發現患者平均補充Omega-3脂肪酸連續10週，每天攝取4g的劑量後，氣喘患者在與肺功能相關指標上有明顯改善。

陳揚卿解釋，統計改善的兩項指標分別為FeNo（呼氣一氧化氮的濃度）以及FEV1（第一秒用力吐氣容積），其中FeNo與呼吸道過敏發炎的程度，與氣患急性惡化相關，而FEV1則為肺功能指標之一。

統計結果顯示，成年患者在補充Omega-3脂肪酸後，測量呼氣中的一氧化氮濃度有顯著降低，而在運動後第一秒用力吐氣的容積也明顯有進步，且補充更高的劑量成效越明顯。

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