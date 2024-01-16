冬天乾眼症狀更加劇 角膜破皮情況嚴重 採1療法修復

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冬季因為天氣較冷、溫度低，再加上濕氣重，許多人會開暖氣或除溼機，當居家環境比較乾燥時，乾眼症狀也會更加明顯；另外，冬天過敏情況也比較嚴重，當眼睛結膜發炎時，乾眼症狀也會跟著加重。簡單來說，乾眼症與環境乾燥和過敏息息相關，尤其是銀髮族或本身就是乾眼症患者，眼睛的不適症狀在冬天更加劇。

乾眼症程度可重可輕 角膜破皮嚴重疼痛感有如心絞痛

台灣合安眼科診所院長吳昱愷醫師表示，診斷乾眼症通常是透過測量淚液分泌量或是做染色測試，並觀測油脂腺是否有無阻塞，同時請患者做問卷調查，大約有5至7個問題，分數越高表示乾眼症狀越嚴重。

在臨床上，主客觀因素也很重要，例如：有患者主訴眼睛乾澀，但檢查後發現並不嚴重，但還是覺得不舒服，這時仍需治療；相反的，患者若覺得不適症狀還能接受，但醫師檢查卻發現有嚴重乾眼症時，此時就更需認真治療。

當乾眼症導致角膜破損時，眼睛除了異物感、乾酸澀之外，也經常容易覺得疲勞，再嚴重一點，眼白會充滿血絲、異物感非常重，視線甚至變得模糊，有些人則會感覺頭痛。過去有人形容乾眼症的痛感和心絞痛不相上下，因為角膜神經分布相當密集，只要眼睛上有個小破皮，就會非常敏感，而當破皮處數以百計或數以千計時，則會痛到受不了。要避免疾病走到這個程度，就得避免乾眼症狀惡化。

人工淚液無法改善症狀 目前有自體血清點眼液可供選擇

吳昱愷醫師指出，點人工淚液是治療乾眼症，最簡單且立即有效改善症狀的方法，但如何正確使用很重要，許多人都是等眼睛乾或不舒服時才點，但這時才點已經來不及了。若基本盤沒顧好，即使在點藥頻率從1天4次改成2、3小時1次後，症狀仍未改善，就要調整治療方式。這時可加點凝膠，藥膏，或是使用淚管塞把淚管蓋住，預防點完人工淚液後馬上流掉，而目前還有自體血清點眼液可以選擇。

至於什麼是自體血清點眼液？吳昱愷醫師說明，就類似治療關節 炎的PRP，在人體血液經過離心之後，將血漿裡含有生長因子和免疫激素，除了可以讓眼睛保溼之外，也能修復破損的角膜細胞，還能增加免疫功效。

自體血清點眼液是抽血並分離出來的血清，再經真空填裝後製成的點眼液，與天然淚液的酸鹼值、滲透壓相同，同時含有免疫球蛋白A、生長因子、溶菌酶、纖連蛋白及維生素A，能增強免疫及抗菌功能，並能促進角膜增生與修復。

有1位6、70歲年長女性患者，受乾眼症困擾已經好幾10年，換了好多位醫師和醫院，後來到吳昱愷醫師門診，經檢查後發現角膜有許多破皮，屬於極度嚴重乾眼症，在診斷後先從藥物部分做調整，再經過1次自體血清點眼液的療程後，很快地大幅改善不適症狀，角膜也恢復正常。

使用自體血清點眼液需遵照醫囑 如有症狀建議就醫檢查

自體血清點眼液在使用上需遵照醫囑，因為沒有添加防腐劑，開封後3天內需使用完畢，點用完後已開封的點眼液需放置於冷藏保存，使用前需雙手清潔消毒，自己的自體血清點眼液切勿提供他人使用，如有任何不適請回診檢查。

最後，吳昱愷醫師呼籲，一旦出現乾眼症狀，建議馬上就醫檢查，勿自行購買藥妝店的人工淚液、洗眼液或生理食鹽水使用，若在正確使用人工淚液下，若仍無法改善不適，建議與醫師討論並尋求不同的治療方式，像是自體血清點眼液等其他治療方式，避免因乾眼症而影響視力。

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