台歌手許富凱手抖、突無法呼吸 甲亢不治療恐釀風暴

圖片來源 ／健康醫療網

金曲台語歌王許富凱日前舉辦《五木大学》概念專輯記者會，自曝某次演出後手抖，錄音時甚至一度吸不到空氣，近期就醫確診「甲狀腺機能亢進」！中國醫藥大學附設醫院內分泌科主任王子源表示，甲狀腺亢進若有穩定服藥治療，過半患者約半年至2年可治癒，但若擅自停藥恐演變為「甲狀腺風暴」，有致命風險，患者務必耐心配合治療。

錄音時突然吸不到空氣 團隊都嚇到

許富凱2023年初遭逢父喪，體悟人生無常，也更加關注全家人的身體健康。原本以為自己很健康的他，某次演出後手莫名顫抖，起初不以為意，直到安排全家人進行健康檢查，才發現甲狀腺機能亢進，同時也有血糖過高的狀況。

另外，許富凱在錄唱新歌《雪》時，一度發生無法呼吸的狀況，這是他當歌手以來首次出現這狀況，工作團隊都嚇到，「我說我吸不到空氣，想要休息一下，因為是同步錄音，我害怕耽誤吉他老師時間，所以先出去呼吸一下再進來。」對於眾人關心健康狀況，他笑說：「吃了1、2個月的藥加上運動，現在已經好很多了。」

甲狀腺亢進 易喘、手抖、體重減輕

甲狀腺亢進多為自體免疫性疾病，容易反復發作。好發年齡在20歲-40歲，女性病例男性的4至5倍。高危險群為有家族病史、處於長期壓力的人。常見甲狀腺機能亢進原因如下：

甲狀腺毒性結節

腦下垂體腺瘤

妊娠絨毛膜癌

瀰漫性甲狀腺毒症，也就是葛瑞夫氏病(Grave Disease)

甲狀腺亢進症狀多樣化又容易被忽略。王子源提醒，若出現心跳變快、緊張、走路易喘、手抖、食慾增加但體重減輕、易怒、頸部腫大等警訊，建議及早就醫檢查。

3大治療方式 半年至2年有望治癒

１.口服藥物

大部分病人不需要開刀，可用藥物控制。每次服用4-6顆，3至6個月後可視情況減量至1顆，再慢慢治療約1年的時間有望停藥。可能伴隨的副作用包括體重增加、皮膚癢、肝功能不正常，可請醫師協助換藥。過半患者服藥半年至2年時間可治癒。

２.放射碘治療

治療原理是利用放射線來破壞甲狀腺細胞，讓其萎縮，達到控制甲狀腺亢進的目的。副作用如甲狀腺功能低下，需配合補充甲狀腺素，每日服用1顆。

３.甲狀腺切除手術

若患者甲狀腺指數忽高忽低，甲狀腺雌激素的抗體無法降下來，頸部腫大，甚至頸部裡有結節硬塊，需進一步檢查是否為惡性腫瘤 ，此時建議以手術治療。

「甲狀腺指數飆高，宛如在高速公路開到時速100公里，不能因為沒感覺就自行停藥或不回診追蹤！」醫師最後呼籲，甲狀腺亢進需要一段時間耐心治療，曾有女性患者擔憂服藥出現變胖副作用，擅自停藥，回診時竟發現心臟衰竭！

甲狀腺亢進好好治療並不會危及生命，但若無治療會演變成甲狀腺風暴，出現癲癇、神志不清、高燒、骨質疏鬆、心律不整、心臟衰竭等狀況，恐有致命風險。患者切勿自行停藥，遵循醫囑穩定治療、回診追蹤，都有機會治癒。

資料來源：健康醫療網

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