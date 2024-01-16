她失控胖到114公斤竟是多囊惹禍 1治療助自然懷孕無復胖

圖片來源 ／健康醫療網

當年23歲的何小姐，到了20歲左右，體重卻不受控制地攀升，最重時達到114公斤，身體質量指數(BMI)是42 kg/m2。因而尋求醫院減重 特別門診的幫助，接受了「腹腔鏡袖狀胃切除手術(縮胃手術)」。在經過手術後的半年內，藉由自身的努力及手術的協助，成功降至59公斤，達到了理想體重。

令人振奮的是，曾經一年沒有月經，使用藥物也還是不規則的「多囊性卵巢症候群」，在手術後半年也得到改善，月經週期變成規則，甚至在一年半後自然受孕，產後也無明顯復胖。

「多囊性卵巢症候群」易胖難瘦 是不孕的元凶之一

台灣奇美醫院代謝減重中心暨一般及消化系外科主治醫師林逸峯指出，隨著不孕症問題的日益嚴重，多囊性卵巢症候群是造成無排卵性不孕的主要原因之一。多囊性卵巢症候群的病人通常有月經不規則(週期少於21天或多於35天)、超音波下卵巢有大於12顆小卵泡與雄性激素過高等現象，目前多囊性卵巢症候群的疾病機轉並不清楚，但普遍認為跟內分泌有關，主要是胰島素的功能不佳，所以多數病人有代謝症候群，其中約有60%合併有肥胖問題，而這些病人在體重減輕後，多囊性卵巢症候群通常都會獲得改善。

減重手術針對肥胖症 可降低近九成死亡風險、緩解糖尿病

在臨床上，「減重手術」對於肥胖症病人而言是有效且持久的治療方式之一。林逸峯說明，在15年內可減重達27%，因肥胖問題導致的死亡相對風險降低89%。高達76.8%的第二型糖尿病病人經過減重手術後得到解決，與常規治療比較，減重手術後兩年的糖尿病緩解率是75%至95%。減重手術可解決或改善62.5%的高血壓病例，並可降低心肌梗塞的風險。

近期研究證實，多囊性卵巢症候群合併肥胖的病人相較於使用常規藥物治療有15%病人得到改善，接受減重手術的病人有將近80%的機會達到月經規律，且懷孕機率更將近兩倍，顯示減重手術在多囊性卵巢症候群合併肥胖的病人中是有幫助的。然而，對於以減重手術來治療多囊性卵巢症候群的可行性，仍需要更多深入的研究。

生活型態改變效果不佳 才考慮藥物治療、減重手術

林逸峯強調，減重手術並不是所有醫師會推薦給病人的第一選擇，首次就醫時，醫師與病人會以醫病共享決策(SDM)方式，和病人討論減重方針(飲食/運動、藥物及減重手術)進而提升病人減重動機，接著由營養師給予個人化飲食課程規劃；此外，除了營養介入，還需要加上運動輔助，以提升減重效果。

資料來源：健康醫療網

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