天冷最怕「這1腦血管疾病」 醫曝：無聲無息就猝死

圖片來源 ／健康醫療網

每到冬天，氣溫變換之際，就是腦血管疾病患者大增的時候，不只出血性中風 患者，有腦內出血，也有蜘蛛膜下腔出血，其中以蜘蛛膜下腔出血特別令人憂慮，往往來自於顱內動脈瘤破裂所致，就像新聞報導過的許多公眾人物一樣，甚至會造成猝死 。

顱內動脈瘤最怕破裂 嚴重下場一次看

臺北市立聯合醫院仁愛院區神經外科主治醫師許劭遠表示，顱內動脈瘤是指顱內動脈壁的局部性薄弱處，形成一個擴張的囊狀結構。其大小、形狀和位置都有所不同，有些可能很小，有些可能很大，有些可能位於動脈分支處，有些可能位於動脈彎曲處。危險性在於可能會破裂，導致出血，這種情況稱為顱內動脈瘤破裂，會引起嚴重的頭痛、噁心、嘔吐、意識障礙等症狀，並可能導致中風、癲癇或死亡。

常見相關併發症 如：再出血、動脈痙攣、癲癇、水腦、電解質異常、心肺衰竭等，上述併發症都會增加治療上的困難及患者死亡率，因此，此類患者常是腦死器官捐贈來源。

治療方法有2種 取決患者狀態

治療取決於其大小、位置和形狀，以及患者年齡、健康狀況和出血風險等因素。一般來說，有兩種主要治療方法：手術或介入治療。

1.手術是指通過開顱或小孔入路，將一個夾子放在動脈瘤的頸部，切斷其與正常動脈的連接，能確實達到立即止血的效果，且術後無需服用抗凝血劑，缺點是頭部傷口較大。

2.介入治療是指通過皮下穿刺，在腦導管的引導下，將一種金屬絲或球形物體送入動脈瘤內部，有些輔以支架置放，填塞動脈瘤空間，使其血流減少，達成動脈瘤逐漸栓塞的效果，優點是傷口極小，缺點是使用支架者需要長期服用抗凝血劑來防止缺血性中風。

定期檢查莫輕忽 早發現早治療

許劭遠分享，近日收治三位動脈瘤破裂長者，平均70歲，都不知道腦內有此不定時炸彈，使用支架及線圈栓塞動脈瘤後，都順利從鬼門關救回且維持正常意識，經過積極復健訓練後，預期能回到一般日常生活，建議一般民眾可將腦部列入自費健檢目標，以利早期發現和治療。

資料來源：健康醫療網

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