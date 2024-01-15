施明德肝癌逝 肝基會提醒「這些人」是好發族群

民進黨前主席施明德在36歲時發現B肝帶原，而後有定期追蹤檢查。聯合報系資料照片

前民進黨主席施明德 今天凌晨病逝於台北榮總，享壽83歲，他過去受訪時提到，自己是在36歲時發現B肝帶原，而後有定期追蹤檢查；60歲時曾在一次門診追蹤發現肝臟有0.7公分的黑點，因高度懷疑是肝癌，肝基會表示，B肝帶原者將來就容易發展成肝硬化、肝癌，因此定期做腹部超音波檢查，早期發現肝癌是很重要的。

施明德在2023年12月中旬傳出肝癌復發、多次送醫，事實上，他多名親友死於肝病、肝癌，所以早年時常參加肝基會的宣導活動，以自身經歷希望喚起民眾對肝病防治的重視。

台灣在民國73年開始對新生兒施打B型肝炎疫苗 ，所以目前39歲以下的新一代台灣人，大都受到B肝疫苗的保護，只有1%的人受到B型肝炎的感染，成為B肝帶原者，但包括施明德在內在內、民國73年以前的舊台灣人，100人之中就有6人成為B肝帶原者，將來就容易發展成肝硬化、肝癌。

據統計，目前台灣B型肝炎帶原者約有150萬人、C肝感染者約40萬人，其中每年約有7000人死於肝癌，5000人死於肝硬化，而肝臟內部沒有痛覺神經，因此得了肝癌初期，都沒有症狀，等到有症狀大多已是肝癌末期。

肝基會提醒，定期做腹部超音波檢查，以早期發現肝癌是很重要的，尤其肝癌即使手術切除或電燒治療過，其餘的肝細胞仍很容易再長肝癌出來，所以更必須保持Ｍ每3至6個月定期抽血驗胎兒蛋白，及做腹部超音波檢查，以期及早發現、及早治療。

肝基會董事長許金川說，面對肝癌的不二法門，就是在腫瘤 還沒有長大，出現症狀之前就先找到它。

肝基會3年前開始積極推動「今年超了沒？」全民腹超總動員，希望讓腹部超音波檢查成為新全民運動，以避免肝癌太晚發現，治療困難而產生悲劇，呼籲有B、C型肝炎患者，至少每半年接受1次腹部超音波檢查，也建議年滿40歲以上民眾，每年都應該養成做腹部超音波檢查的習慣。