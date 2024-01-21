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三高婦擅自停藥1年就癱 醫：全身器官壞光

聯合新聞網
醫師指出，三高患者要依醫囑規律服藥，千萬不可擅自停藥。（本報資料照片）
醫師指出，三高患者要依醫囑規律服藥，千萬不可擅自停藥。（本報資料照片）

罹患「三高」包括高血壓、高血糖及高血脂的慢性病民眾非常多，但仍有人不按照醫囑按時服藥，甚至自行停藥。有醫師指出，曾收治一名57歲的女患者出血左邊癱瘓，鄰近洗腎邊緣，她早就知道自己有三高，卻覺得「反正沒有不舒服就自己停藥了。」結果停藥之後才一年多，全身器官已壞光光，還半邊身體不能動。

台北新光醫院心臟內科主治醫師陳冠任說，這位女患者低密度脂蛋白（LDL）超過346，一般無風險民眾超過130就應該開始控制，超過190則強烈建議用藥，有心血管疾病的人更嚴格，超過100，甚至70或55就應該積極治療。而且LDL超過200的不算多，超過300的更是鳳毛麟角，「今天這個346應該是我進心臟科這13年來看過最高的。」

陳冠任表示，該名患者還合併糖化血色素11.7（正常6.0以下），長期血壓處於150-180mmHg 之間，三高都有，且都是非常厲害的程度，目前癱瘓中仍無法活動。

大部分的民眾普遍認為身體好好的，沒有症狀不需吃藥，或是害怕吃西藥會吃到洗腎，但陳冠任說，該名患者停藥之後才一年多，全身器官已壞光光，還半邊身體不能動，這就是「堅持不治療的結果」。

他進一步指出，這次的狀況還算幸運，下次再發生類似的事可能就天人永隔了，他也呼籲民眾不要再重蹈覆轍，「很多事情是沒辦法重新再來一次的。」

陳冠任也在文章底下留言貼出無心血管疾病患者（初級預防）及有心血管疾病的患者的標準（次級預防），並寫道，他會先評估患者如果風險很高（抽菸、家族史、年紀大、糖尿病、中風過等等），一開始就會用藥想辦法降至標準，如果患者相對風險較小，且超標不多，可能會建議先飲食、運動控制三個月至六個月再追蹤，若仍超標再考慮用藥。

三高 心血管疾病 中風

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