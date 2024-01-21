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含防腐劑人工淚液 醫師：1天別點超過4次

賴昀岫
醫師提醒，含有防腐劑的人工淚液，一天不要使用超過四次。（圖／123RF）
醫師提醒，含有防腐劑的人工淚液，一天不要使用超過四次。（圖／123RF）

不少人都有眼睛乾澀經驗，眼科醫師指出，眼睛乾澀可能是眼睛發炎、淚水不夠、油脂層分泌的油脂不健康等原因，可透過熱敷、減少油膩食物攝取或點人工淚液改善，一周後未改善就要到眼科就醫。人工淚液如有含防腐劑者，建議一天不要使用超過四次，不含防腐劑則可多點幾次，配戴隱形眼鏡者應使用不含防腐劑的產品。

台大醫院眼科部主治醫師侯鈞賀說，用眼過多、熬夜、空氣不好等原因，都可能導致眼睛發炎；若淚水表面油脂層的分泌地方阻塞引起發炎，油脂分泌不健康、油脂不夠清澈，就不能均勻塗抹在眼睛表面，防止水分的蒸散。

人工淚液分有無含防腐劑的品項，侯鈞賀表示，含有防腐劑的人工淚液，一天不要點超過四次；不含防腐劑的多半是拋棄式的，可以每半小時至一小時點一次；除了一般人工淚液外，也有凝膠型的產品，保濕性較好，剛點完的幾分鐘，視線會比較模糊，可以先閉眼休息，但如果剛點完要開車的話就不建議使用。

人工淚液和眼藥水是完全不同的產品，侯鈞賀指出，人工淚液是補充淚水，有些有添加防腐劑，成分上不是一般的水，而是有保濕因子的水；一般眼藥水則有藥物成分，大多添加防腐劑。提醒配戴隱形眼鏡的民眾，不要點含防腐劑的人工淚液，因為防腐劑會吸附在隱形眼鏡上，變成長期刺激，更容易對眼睛造成傷害。

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