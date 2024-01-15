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6旬翁健檢發現腎水腫 竟是與1癌症有關 醫揭常見原因

NOW健康／連珮 報導
圖片來源 ／NOW健康
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一向身體沒什麼毛病的60歲陳先生拿著健康檢查的報告走進門診，說他的腎臟「淹水了」，仔細看報告的內容，原來是腎水腫，經過一系列仔細檢查後，發現他罹患了「腎盂泌尿上皮癌」，因腫瘤阻塞導致腎水腫，後來陳先生接受了腹腔鏡手術，將腎臟、輸尿管及膀胱袖口切除乾淨，後續在門診追蹤腎功能及腫瘤情況。

腎水腫是什麼？醫曝嬰兒與成人腎水腫的常見原因

台灣國泰綜合醫院泌尿科主治醫師王世鋒表示，在健康檢查中，常常會出現腎水腫這個診斷，而腎水腫（Hydronephrosis）正確來說應該是「腎盂擴大」，由於腎臟的功能是製造尿液，經過腎臟內如同樹枝般分佈的集尿系統將尿液收集到腎盂，再經過輸尿管輸送至膀胱，最後排出體外，因此腎盂擴大代表尿液排除不順暢，導致尿液堆積在腎盂，如同灌水球般將腎盂撐開，才會在影像學檢查中發現腎水腫。

王世鋒醫師說明，導致腎水腫的原因主要可以分為2大類，第1類是最常見的「尿路阻塞」，腎盂以下的尿路，包含輸尿管、膀胱、攝護腺、尿道，任何1個地方阻塞，都有可能造成上游的腎盂擴大，因此需要做整個泌尿系統的詳細檢查，以找出阻塞的原因及位置。

然而，導致阻塞的原因非常多，在小寶寶身上若發現腎水腫，必須先考慮到是否罹患先天性疾病，如腎盂輸尿管阻塞；若發生在男寶寶身上，則要考慮後尿道瓣膜的問題，所以面對小寶寶的腎水腫，除了應積極讓其接受的影像學檢查外，後續也應進行手術矯正。

而成人的腎水腫最常見的原因就是泌尿道結石，結石可能發生在腎盂、輸尿管、尿道而造成泌尿道阻塞，不但尿液無法排出，還可能伴隨劇烈疼痛、血尿、細菌感染、發燒、腎功能受損等情形，只要治療結石，尿路通暢了，症狀及水腫自然會消失。然而並非只有結石會阻塞，令人聞之色變的腫瘤也會阻塞泌尿道，而且因為腫瘤是逐漸慢慢的成長，阻塞也是經年累月的，因此患者常常沒什麼特別症狀，這也是腫瘤不容易辦早期診斷的原因。

腫瘤也可能導致腎水腫 非典型腎水腫原因1次了解

因此，只要是不明原因的腎水腫，一定要把腫瘤列入考慮的因素之一，王世鋒醫師表示，最常造成腎水腫的腫瘤就是泌尿上皮癌，它可能藉由尿液流動，散佈至腎盂、輸尿管、膀胱等處，而且復發率極高，若要根除性治療就得將腎臟、輸尿管及膀胱袖口完整切除，術後也要定期追蹤膀胱鏡，以排除在膀胱復發的可能性。

此外，還有1個常見的腎水腫原因就是排尿障礙，如攝護腺肥大、脊椎損傷、神經性膀胱，導致排尿困難，滯留的尿液甚至回堵到腎臟，而造成雙側腎水腫，嚴重的話可能引發腎衰竭，甚至需要洗腎。有一些攝護腺肥大的長輩擔心長期用藥是否會傷腎，其實藥物可以幫助排尿順暢，反而是保護腎功能。

除了阻塞，另一類導致腎水腫的原因是尿液逆流，通常問題發生在膀胱與輸尿管交接處。一般人的膀胱輸尿管交接處有個抗逆流機制，即使倒立也不會讓尿液回流到腎臟，如果這個交接處的結構異常，當膀胱壓力增加（例如排尿時），尿液無法完全排出體外，還逆流到腎臟，而導致腎水腫、細菌感染、腎功能受損，這通常是先天性疾病所致。

因此，如果發現小寶寶出現反覆泌尿道感染、發燒的情況時，很有可能就是逆流所導致。幸運的是大部分輕微逆流的寶寶，只要控制感染，將來長大後有機會自行痊癒，但如果嚴重逆流或腎功能已經受損，就得考慮積極手術治療。

王世鋒提醒，腎水腫的原因很多，病情可大可小，千萬別以為沒有不舒服就輕忽，最好還是諮詢專業醫師做詳細檢查，找出原因，對症下藥為佳。

NOW健康

腫瘤 癌症 併發症

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