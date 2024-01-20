我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

清華鉈毒案嫌疑人 被曝住澳洲享受「海灘游泳」還擁有5房產

矽谷華裔谷歌工程師命案 死者剛買200萬獨棟屋 鄰居現身說法

黃斑部裂孔 眼睛有黑影 手術後復元看體質

黃寅
醫師提醒民眾，當黃斑部出現裂孔受損時，視力就會嚴重受到影響，更不應長期使用3C產品，避免傷眼；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒民眾，當黃斑部出現裂孔受損時，視力就會嚴重受到影響，更不應長期使用3C產品，避免傷眼；示意圖。（圖／123RF）

一名60多歲的男性最近左眼有黑影，追蹤了幾個月後，狀況愈來愈嚴重。醫師診斷發現，他的左眼黃斑部裂了一個大洞，診斷是黃斑部裂孔，經施以微創黃斑部手術後，眼前的黑影逐漸縮小，且從黃斑部的斷層影像來看，裂孔顯示癒合跡象。

不過，台中市長安醫院眼科醫師彭書昱說，儘管手術可以改善黃斑部的結構，但患者要了解，結構上復元不一定意味著功能上完全復元。手術後的視力確實會有所改善，但具體能恢復到何種程度，則取決於病患的體質、受損程度，以及治療的時機等因素。因此，若眼睛出現任何狀況，一定要及早尋求醫師診斷和詳細檢查，以免延誤治療，造成視力損失甚至失明的風險。

彭書昱說，黃斑部位於視網膜的中心，當黃斑部受損，視力就會嚴重受到影響。而黃斑部裂孔，是指黃斑部出現圓形破洞，通常是由於眼球內的玻璃體與黃斑部之間的黏附過於緊密所導致的。

隨著年齡的增長，玻璃體會逐漸退化並與黃斑部分開，但在有些人身上，玻璃體與黃斑部的黏附過於緊密，導致在分開的過程中黃斑部被拉破，從而造成視野缺損。

他說，目前治療黃斑部裂孔的主要方式是透過「微創黃斑部手術」利用視網膜自身的內界膜作為蓋子，覆蓋在裂孔上，以促進裂孔的癒合或縮小。

上一則

冬天易變胖？營養師傳授聰明吃保暖又瘦身

下一則

神經內分泌腫瘤 恐侵犯17器官 賈伯斯胰臟罹癌去世

延伸閱讀

戰勝視力惡疾 利菁「天后出發吧」重回小螢幕

戰勝視力惡疾 利菁「天后出發吧」重回小螢幕
艾比的煩惱（二六）

艾比的煩惱（二六）
前列腺癌「選擇性手術」就是要手術

前列腺癌「選擇性手術」就是要手術
拇趾外翻又痛又醜長達10年 手術治療後登山健步如飛

拇趾外翻又痛又醜長達10年 手術治療後登山健步如飛

熱門新聞

圖片來源 ／NOW健康

洗碗精買「天然」、「有機」較安全？ 學者打破迷思

2024-01-12 23:30
民進黨前主席施明德在36歲時發現B肝帶原，而後有定期追蹤檢查。聯合報系資料照片

施明德肝癌逝 肝基會提醒「這些人」是好發族群

2024-01-15 13:44
（圖／NOW健康提供）

老人別「吃粗飽」養老養腦採麥得飲食 可提前防失智

2024-01-17 02:30
圖片來源 ／健康醫療網

天冷高血壓飆高、頭暈又頭痛 中醫1茶飲降壓、治失眠

2024-01-13 00:00
珍珠奶茶上癮會有什麼危害？(Pexels)

快看世界／研究：喝珍珠奶茶上癮 可能影響心理健康

2024-01-17 15:43
(取材自健康醫療網)

虛弱別以為只是老化 醫：「這疾病」常因警覺不足害腎惡化

2024-01-14 00:45

超人氣

更多 >
獨家／檢方向本報確認 谷歌華裔工程師家暴毆打太太致死

獨家／檢方向本報確認 谷歌華裔工程師家暴毆打太太致死
細節披露…矽谷華裔谷歌工程師毆妻致死 被重罪起訴

細節披露…矽谷華裔谷歌工程師毆妻致死 被重罪起訴
矽谷華裔谷歌工程師命案 記者直擊現場 鄰居現身說法

矽谷華裔谷歌工程師命案 記者直擊現場 鄰居現身說法
谷歌華裔工程師命案 男方自殺未遂？遭重罪起訴

谷歌華裔工程師命案 男方自殺未遂？遭重罪起訴
谷歌華人工程師命案 死者曾是中國吉林省理科狀元

谷歌華人工程師命案 死者曾是中國吉林省理科狀元