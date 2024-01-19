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醫藥百科／免疫系統失調 68歲婦紅斑性狼瘡

簡慧珍
紅斑性狼瘡是一種自體免疫疾病，除了在手臂出現症狀，有些個案甚至會侵犯全身各器官；示意圖。（圖／123RF）
紅斑性狼瘡是一種自體免疫疾病，除了在手臂出現症狀，有些個案甚至會侵犯全身各器官；示意圖。（圖／123RF）

一名婦人衰弱到沒食欲，無法行走，就醫起初被認為是正常老化和「沒乖乖吃藥」所致，轉診檢查竟罹患好發於育齡婦女的自體免疫疾病，腎功能嚴重惡化導致蛋白尿數值比正常值高出15倍。

台灣衛生福利部彰化醫院腎臟科醫師張淑鈺表示，這名68歲婦人從診所轉介過來，門診時已有雙小腿水腫、呼吸喘氣、大小便失禁、吃不下等症狀，一開始以為她沒按時吃藥導致糖尿病惡化，但就醫一個半月期間，呼吸喘愈來愈嚴重，就安排照片X光，顯示心臟比正常大一倍，即趕快處理她的心包膜積水。

彰化醫院免疫風濕科主任高堅凱指出，陳婦經檢查不但有心包膜積水，蛋白尿檢驗數值500 mg/dL，比正常值應小於30，高出很多，顯示腎臟功能嚴重惡化，再經抗核抗體檢驗為陽性、血中補體過低，確診為全身性紅斑性狼瘡，陳婦目前接受治療中。

張淑鈺說，紅斑狼瘡大多發生在年輕及生育年齡的女性，陳婦的家人以為老人家虛弱到無法行走只是老衰，沒想到確診全身性紅斑性狼瘡，她的腎功能急速惡化，疑因免疫系統失調，免疫系統無法辨別外來入侵和自己的細胞，體內自行生成抗體，再攻擊腎臟，所以老人家倦怠無力，最好還是要就醫釐清原因。

高堅凱說，紅斑性狼瘡是一種自體免疫疾病，好發於育齡期的女性，有些個案不會在臉部、手臂等部位出現紅斑，反而是侵犯全身各器官，尤其是侵犯腎臟，老年人罹患紅斑狼瘡不少見，民眾若沒警覺心或對這種疾病認識不夠，常誤會是單純老化現象，萬一拖延可能走向洗腎或更嚴重的後果，若及時治療並長期追蹤服藥，照樣可以正常生活。

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