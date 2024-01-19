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醫藥百科／紅斑性狼瘡 肺纖維化高危險族群

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醫師提醒，自體免疫族群患者要定期檢測肺功能，如有咳嗽、急喘等症狀，可透過藥物延緩肺纖維化；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，自體免疫族群患者要定期檢測肺功能，如有咳嗽、急喘等症狀，可透過藥物延緩肺纖維化；示意圖。（圖／123RF）

從事醫護工作的47歲王小姐，因持續咳喘而就醫，檢查確診為間質性肺病，經風濕免疫科醫師會診後，進一步發現罹患多發性肌炎，為一種全身性自體免疫疾病，治療後，病情獲得控制。兩年前急喘、無法呼吸，緊急送急診，證實為慢性漸進性肺纖維化，治療棘手。

台灣亞東醫院胸腔內科主任鄭世隆指出，肺纖維化成因非常多樣，包括，過敏性肺炎、自體免疫疾病、吸入性外部危險因子（長期吸菸、處於化學物質暴露環境、空汙），其中以自體免疫疾病機率較高。

林口長庚醫院風濕過敏科主治醫師蔡昀臻指出，類風濕性關節炎、硬皮症、乾燥症、多發性肌炎、皮肌炎、紅斑性狼瘡等自體免疫疾病患者均為肺纖維化高危險族群，病友一旦併發肺纖維化，5年死亡率高達近4成。

台灣胸腔暨重症加護醫學會、台大癌醫中心分院副院長王鶴健表示，肺纖維化由於疾病進展因人而異且變化多端，若未及早發現並適當治療，5年存活時間比許多癌症還低。

以王小姐為例，罹患多發性肌炎，又合併慢性漸進性肺纖維化，肺功能不到正常人一半，體力大不如前，連爬樓梯都喘。使用抗肺纖維化藥物治療，有效延緩肺功能惡化。臨床顯示，該藥物可避免肺纖維化持續進展，延緩病情惡化速度，可減少57%的肺功能下降，以及降低74%急性惡化發生與死亡風險。

蔡昀臻提醒，自體免疫族群病友一定養成定期檢測肺功能習慣，如有咳嗽、急喘等肺部症狀，應主動告知醫師，透過藥物延緩肺纖維化進展，避免急性惡化。（https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=61403）

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