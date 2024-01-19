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醫藥百科／腎病低鉀飲食 少喝湯底、少淋醬汁

蔡書玫
全穀雜糧類、蔬菜類及水果類食物含鉀量差異大，若出現高血鉀情形，需限制食用高鉀食物。（圖／123RF）
全穀雜糧類、蔬菜類及水果類食物含鉀量差異大，若出現高血鉀情形，需限制食用高鉀食物。（圖／123RF）

鉀是人體內一個非常重要的礦物質，它幫助我們保持體液及電解質平衡、傳遞神經訊號，以及肌肉和心臟的收縮。

人體體內的鉀是以離子形式存在，當血鉀濃度不正常時，身體會透過鈉鉀幫浦，也就是經由尿液（約90%）及糞便（約10%）將鉀離子排出，以調節體內鉀離子的濃度。

一般血鉀濃度參考值介於3.5至5.1mmol/L，如果血鉀濃度過高，可能會使心臟擴張鬆弛、心臟收縮力減弱及出現異常心跳；如果血鉀濃度太低，會使身體出現心律不整及心肌收縮力下降。

有些人需注意鉀離子的攝取，例如進行血液透析的患者，因尿量減少，且透過透析排出的鉀離子有限，需要限制飲食中鉀的攝取。此外，像腎功能不佳、進行腹膜透析，以及服用某些降血壓藥的人，若出現高血鉀情形，也需要限制高鉀食物，以確保身體維持鉀離子平衡。

每日飲食將食物分成六大類，全穀雜糧類、豆魚蛋肉類、乳品類、蔬菜類、水果類及油脂與堅果種子類，即使同一類食物含鉀量也有高低不同。豆魚蛋肉類及油脂堅果種子類中的烹調用油含鉀量較低，可放心食用。乳品類富含鉀，如果有血鉀過高問題，應避免食用。

全穀雜糧類、蔬菜類及水果類食物含鉀量差異大，根莖類多屬高鉀食物，像馬鈴薯、芋頭、山藥、南瓜、蓮藕等，只有地瓜例外；豆類像紅豆、綠豆、花豆、豌豆仁也屬於高鉀食物；以白米飯、白麵條及白吐司等作為主食，相對不會攝取過量的鉀離子。

乾燥蔬菜、蕈菇類、深綠色蔬菜及筍類屬高鉀蔬菜；淺色蔬菜、瓜類蔬菜及新鮮藻類多為低鉀蔬菜。

乾燥水果乾、大部分瓜類水果、芭樂、小番茄、香蕉、水蜜桃、楊桃、草莓及奇異果等屬於高鉀水果；蘋果、葡萄、鳳梨、柳丁、橘子、蓮霧、芒果、櫻桃、新鮮的紅棗及黑棗則屬於低鉀水果。但要特別注意，若食用過多低鉀食物，亦可能使血鉀過高。

除了選擇合適食材外，也可以運用烹調技巧來降低飲食鉀含量。像是先將高鉀食材浸泡在水中1-2小時，或將食材切成薄片或小塊再烹調，或用足夠水量汆燙3-5分鐘，皆可減少食物含鉀量。

特別提醒，市售常見的低鈉鹽、低鈉醬油、健康美味鹽及薄鹽醬油，因為是將部分鈉改用鉀取代，所以需避免食用。更要避免食用濃湯、高湯及蔬果汁，亦勿使用菜湯、肉汁或湯品拌飯，避免中草藥類保健食品，如需使用中草藥，建議先諮詢醫師，以確保食得健康。（蔡書玫／台大醫院營養室營養師）

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