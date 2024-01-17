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糖尿病患預防足部病變 專家教傷口這樣照料

健康醫療網
復健師提醒，糖尿病患要經常做運動，有助於促進末梢血液循環，緩解足部疲勞；示意圖。（圖／123RF）
復健師提醒，糖尿病患要經常做運動，有助於促進末梢血液循環，緩解足部疲勞；示意圖。（圖／123RF）

糖尿病病人一旦受傷後，因長期血糖控制不佳加上足部血液循環不良，易導致傷口感染且困難癒合，可能面臨下肢截肢的風險，嚴重者會併發感染引起敗血症危及生命。

糖尿病病人積極控制血糖為預防足部病變的第一步，平常以按時服藥、正確攝取飲食及養成運動習慣合併控制血糖，並按時回診定期做神經及循環檢查，平時注意檢視自己足部皮膚現況、清潔保養及選擇正確的鞋襪作保護，以降低足部受傷。

足部運動 5招促血液循環

台灣奇美醫院護理部復健護理師葉玲表示，糖尿病病人要經常運動，促進足部循環，她介紹幾項適合糖尿病人的足部按摩法，有助於促進末梢血液循環、緩解足部的疲勞。簡單有效，可隨時在家中練習。

●足底滾球：使用網球在足底滾動約20秒，雙腳底重複做3至5次。此方法可刺激腳底的淋巴往上回流，調整肌肉及筋膜的彈性來提升下盤血液循環。

●足部伸展：先伸展腳趾及腳踝關節減少下肢腫脹、增加血液回流。再平躺後將腿部墊高，膝蓋放鬆腳底板往上翹，維持3至5秒再下壓，重複做10次。此運動可維持肌肉彈性、增加感覺刺激，提升平衡反應。

●腳趾按摩：用手指與對側的腳趾交叉相握，輪流夾住對方3至5秒，做5次就換邊。此方法可有助於促進末梢血液循環。

●小腿按摩：用罐頭放在小腿肚後面，滾動罐頭以放鬆小腿肌肉。

●伯氏運動：先平躺將兩腿用枕頭墊高45至60度，靜躺3分鐘。再坐床邊，兩腳前後或左右擺動 3分鐘。最後，平躺蓋被保溫，休息3分鐘。每日3回，每回共重複做3次。透過此運動可加強腳足血液循環。

糖尿病病人一旦受傷後，因長期血糖控制不佳加上足部血液循環不良，易導致傷口感染且困難癒合，可能面臨下肢截肢的風險，嚴重者會併發感染引起敗血症危及生命。因此，預防勝於治療，糖尿病病人應做好足部防護以防足部併發症的發生。

奇美醫院護理部傷口護理師魏秀慧建議，每日確實執行足部檢查及清潔照護。糖尿病人足部護理與注意事項：

1.每日使用溫水和中性身體清潔產品清潔足部，足部皮膚乾燥可塗抹乳液，但注意趾縫間不宜塗抹，保持清潔乾燥。

2.可於足部厚繭可於泡溫水或洗澡後，用浮石輕輕磨除厚皮。

3.每日清潔足部後，應檢查足部皮膚，尤其是趾縫間，一旦發現有異常，包括傷口、雞眼、胼胝、紅腫等，須及時就醫治療。

4.糖尿病人長者視力不佳或是無法自己檢查者，應由家人協助檢查。

5.不要赤腳走路，不建議走健康步道。

6.鞋子的選擇要合腳、透氣、低跟鞋，勿穿高跟鞋；至少準備兩雙鞋來交換替穿；7.買鞋建議於下午時段或傍晚購買。

8.選擇淺色性棉質吸汗的襪子，一旦有傷口才容易做觀察。

9.穿鞋子前，應養成習慣檢查鞋子內是否有異物，外出應穿可包覆足部的鞋子，以避免足部受傷。

10.挑選合適的指甲剪，水平修剪；白色部分留下1至2mm。

11.糖尿病友每年至少接受一次足部檢查，由專業的糖尿病衛教師為您做初步的足部檢查。

足部傷口 照護原則一次看

糖尿病病人一旦不小心形成足部傷口，更是要特別留意以下傷口照護原則：

1.遵從醫護人員的指示換藥，於換藥前後記的洗手。

2.勿使用未經醫護人員建議的藥膏或是藥草塗抹傷口。

3.每日換藥應觀察傷口變化，如有以下狀況須立即就醫，包括：傷口周圍紅腫熱痛、傷口擴大、發燒等症狀。

4.定期返院追蹤傷口狀態。

5.傷口照護期間，糖尿病病人應有耐心，家人也需適時提供心理支持。

6.維持血糖的穩定，有助於傷口的癒合。

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