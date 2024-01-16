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睡不好 恐是身心狀態出問題

健康醫療網
如果常常「睡不好」，有可能隱藏著睡眠呼吸中止、胃食道逆流、憂鬱症、酒精成癮、甲狀腺亢進或自律神經失調等各種問題；示意圖。（圖／123RF）
如果常常「睡不好」，有可能隱藏著睡眠呼吸中止、胃食道逆流、憂鬱症、酒精成癮、甲狀腺亢進或自律神經失調等各種問題；示意圖。（圖／123RF）

69歲沈太太是退休兩年的公務人員，日子過得充實又忙碌，只是近半年愈來愈不好睡，有時甚至整晚都睡不著，為此她開始嘗試各種營養品，但仍很難入睡。近一個月來，更是只要想到睡覺就開始煩惱、擔憂，失眠也連帶影響白天的活力及心情，和半年前相比，整個人消瘦了一圈，最後是在兒子的堅持下前去就醫。

台北市立聯合醫院和平婦幼院區精神科醫師范瓊月表示，許多人因為對就醫有所顧慮，害怕被貼上「看精神科」的標籤，或是擔心依賴安眠藥，而選擇忍受失眠的煎熬；然而，這其實是對精神醫療的誤解，當你向醫師求助時，他們的首要任務是進行「評估與討論」，醫師會仔細分析你的失眠狀況，找出可能的原因，並根據你的情況提出改善建議，這些可能包括生活習慣的調整、非藥物治療方法，或在某些情況下的藥物治療。

有時候，這些看似簡單的「睡不好」症狀，其背後可能甚至隱藏著更需關注的健康問題，如睡眠呼吸中止、胃食道逆流、憂鬱症、酒精成癮、甲狀腺亢進或自律神經失調等。

范瓊月提醒，偶爾的失眠可能只是生活壓力大或變動較多的暫時反應，這時身體自有其調適機制，不必太過擔心，但若是長期與失眠為伍，那可就不是小事了。

長期失眠會增加心血管疾病、身體慢性發炎、情緒低落、耐性喪失、記憶力和注意力減退的風險，甚至影響工作表現和家庭生活，嚴重影響生活品質。所以，當「不好睡」困擾你超過一個月且影響你白天的狀態時，請不要獨自承受這份苦楚。尋求專業人士的幫助，早日找出問題的根源，一起探討解決之道，讓睡眠問題不再成為生活中困擾與妨礙。

（本文由「健康醫療網」提供，http://healthnews.com.tw/

失眠 退休 心血管疾病

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