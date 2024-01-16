甲狀腺良性腫瘤 微創「消融術」可解決

甲狀腺若出現腫塊，檢查結果若為良性腫瘤，大到會影響吞嚥、呼吸，或是有美觀上的問題，就應考慮進行手術；示意圖。（圖／123RF）

射頻消融術是目前用來治療良性甲狀腺結節的微創手術，不過它不只能用在甲狀腺，也能運用在其他頸部良性腫塊上，而且現在醫學持續進步，微創治療也不只射頻消融術一種。

甲狀腺若出現腫塊，經過醫師檢查確定為良性結節而非惡性腫瘤 時，一般臨床上會建議追蹤觀察。不過台北市立聯合醫院仁愛院區耳鼻喉科醫師余育霖表示，如果良性腫瘤太大（≧4公分）、影響吞嚥、呼吸，或是病患覺得美觀上有問題時，醫師就會建議進行手術。

手術風險降低

傳統頸部無疤手術雖然能把腫塊整個移除送往化驗，但余育霖提到，術後可能會有大片瘀青、皮膚麻痺等問題，在切除腫塊的過程中，也有可能拉扯喉返神經造成術後聲帶麻痺，此外若為雙側甲狀腺良性結節，手術切除可能會導致甲狀腺低下，需一輩子補充甲狀腺素，不過射頻消融術較不會有這些風險。

余育霖表示，射頻消融術就像是低溫 電燒，將電極針直接從皮膚戳進需要治療的腫瘤區域，並釋放出無線電射頻，將組織加熱到60度以上使其燒灼碳化，術後幾周腫瘤就會漸漸縮小，手術傷口只有一個針孔，不會有大片瘀青、皮膚麻的問題，患者也不需要住院、全身麻醉。

由於射頻消融術是在超音波導引下進行，並在腫瘤內燒灼治療，因此它可以保留正常甲狀腺組織，也可以避開靠近喉返神經的部分，減少聲帶麻痺的可能。

另外，余育霖表示，在射頻消融術術中針插入的位置其實離大血管、氣管很近，因此病人不能說話，需維持固定姿勢約半小時到一小時，而且耳鼻喉科學會和臨床醫師也有觀察到，進行射頻消融術的病人術後可能會有組織沾黏加劇的問題，這些都是射頻消融術需要注意之處。

余育霖分享，之前有名69歲女性個案，雙側甲狀腺都有良性結節，雖然腫瘤不大也沒有影響吞嚥、外觀等，不過病患覺得有結節在身上很不安心，因此想進一步用射頻消融術處理，由於她是雙側的結節，術中就比較辛苦，維持固定姿勢一個小時後才完成手術，不過術後三個月追蹤腫瘤已縮小了一半。

不只用在甲狀腺

而射頻消融術其實不只能用在甲狀腺上，余育霖提到，過去射頻消融術在耳鼻喉科本來就會用於鼻肉肥大、扁桃腺手術等治療，甲狀腺只是目前常規治療上較新的運用，在2021年高雄長庚醫院研究也發現，使用射頻消融術也能縮小腮腺腫瘤，而且與甲狀腺不同，腮腺的水性腫瘤治療效果比實質腫瘤更好。

余育霖表示，針對腮腺腫瘤的部分，「華欣氏腫瘤」是臨床上比較建議做射頻消融術的腮腺腫瘤，因為它惡性可能性低於1%，之前有位64歲男性雙側華欣氏腫瘤不想開刀，便建議進行射頻消融術，三個月後追蹤兩邊腫瘤都已縮小約一半，不過目前這樣的方法還不是臨床上正統的治療方式。

除了射頻消融術外，頸部腫塊其實還有其他微創治療方法，余育霖提到，像甲狀腺囊腫多為良性，也可以透過酒精注射等微創方式治療，另外肉毒桿菌可以阻斷神經的連結，如果唾液腺腫大影響外觀，也可以打肉毒桿菌改善。

這些微創治療能控制頸部腫塊大小並帶來美觀上的改變，不過余育霖強調，一旦頸部腫塊經過細針抽吸切片懷疑是惡性腫瘤時，治療一律以開刀優先，除非有特殊因素不然完全不建議使用上述這些微創治療。

以甲狀腺良性結節為例，若要使用射頻消融術，必須先經過兩次細針抽吸確定為良性腫瘤，並藉由超音波檢查確認腫瘤具有良性特徵後，才可以進行射頻消融術。建議民眾若在頸部觸摸到腫塊時，應經由醫師診斷評估後，再針對不同的腫瘤型態選擇適當的治療方式。